Топ-5 детей, которые пошли по стопам знаменитых родителей

Как правило, дети всегда берут пример с родителей, а когда семья состоит из знаменитостей, из нее может выйти новая звезда шоу-бизнеса. Подрастая, такие дети выбирают профессию, с которой когда-то связали жизнь их мама или папа. А родителям остается только поддерживать их выбор, вкладывая в своих детей только лучший собственный опыт в любимой профессии.

ФАН собрал топ-5 детей, которые пошли по стопам звездных родителей.

Никита Пресняков

С самого рождения Никита Пресняков был окружен творческой атмосферой, поскольку его родители — популярные музыканты Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков-младший, которые, в свою очередь, тоже продолжили дело родителей.

Никита Пресняков окончил Нью-Йоркскую киноакадемию, после чего начал карьеру актера. Но музыка привлекла его больше. В 2014 году Пресняков основал группу «MULTIVERSE», и вот уже на протяжении семи лет он со своим коллективом успешно выпускает новые музыкальные альбомы.

Игорь Огурцов

Молодой актер Игорь Огурцов прославился благодаря телесериалам «Молодежка» и «Закон каменных джунглей». Обаятельный Игорь моментально завоевал множество женских сердец. Никто и подумать не мог, что талант достанется ему от отца Алексея Огурцова, который снимался в таких кинолентах, как «Офицеры», «Параграф 78» и другие.

Елизавета Боярская

Отцом заслуженной артистки Российской Федерации Елизаветы Боярской является известный советский актер и певец Михаил Боярский. Лариса Луппиан, ее мать, также актриса. Елизавета приложила немало усилий, чтобы вырваться из тени знаменитого отца. Своей игрой в различных картинах она смогла доказать, что заслуживает быть актрисой именно благодаря собственному таланту, а не громкой фамилии.

Никита Ефремов

Российский актер Никита Ефремов унаследовал талант от известного отца Михаила Ефремова. До 12 лет он не являлся носителем столь громкой фамилии, поскольку родители вскоре после свадьбы развелись. С самого детства Ефремов увлекался музыкой, танцами и спортом, а после окончания школы-студии МХАТ начал играть в театре и кино. Известен по следующим телесериалам: «Восьмидесятые», «Лондонград», «Куприн. Поединок», «Тихий Дон».

Виктор и Иван Добронравовы

Отцом Виктора и Ивана является известный российский актер Федор Добронравов. Старший сын народного артиста России Виктор после окончания театрального училища в 2004 году успешно начал свою актерскую карьеру. На его счету более семидесяти ролей в культовых фильмах российского кинематографа.

Младший брат Виктора Иван обучался в Щукинском училище. Уже в 21 год он удостоился престижной награды «За лучшую мужскую роль» за роль в фильме «Возращение». До сих пор Иван продолжает радовать поклонников новыми ролями в отечественном кино.