«Норникель» полностью выплатил компенсацию в 146 млрд рублей после аварии на ТЭЦ

Москва, 10 марта. Норильско-Таймырская энергетическая компания произвела все необходимые выплаты в счет возмещения вреда от разлива топлива в Норильске, сообщается на сайте организации.

Средства для выплаты своему дочернему предприятию предоставило руководство «Норникеля». Деньги были переведены на основании решения арбитражного суда Красноярского края.

Возмещение вреда водным объектам в размере 145,492 млрд рублей было направлено в доход федерального бюджета, а компенсация ущерба почвам в размере 684,9 млн рублей перечислена на доход Норильска.

Енисейское управление Росприроднадзора намерено добиться возмещения 12,5 млн рублей ущерба за слив сточных вод в тундру. Ведомство обратилось в суд Красноярска, сообщал телеканал «360».