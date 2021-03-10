Россиянин Максим Буров выиграл золото на чемпионате мира по лыжной акробатике

Алма-Ата, 10 марта. Фристайлист Максим Буров стал двукратным чемпионом мира в дисциплине лыжная акробатика, выиграв турнир в Казахстане.

Максим Буров завоевал титул чемпиона мира по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика, став обладателем золотой медали планетарного первенства, которое проходит в Алма-Ате. Российский спортсмен набрал 135 баллов, опередив американца Кристофера Лиллиса. Бронзовую медаль чемпионата мира завоевал соотечественник Бурова Павел Кротов.

В турнире принимал участие и младший брат новоиспеченного победителя планетарного первенства, однако он упал при приземлении и занял пятое место. Планировалось, что чемпионат мира по лыжному фристайлу примет китайский Чжанцзякоу, но из-за пандемии коронавируса FIS перенесла турнир в Казахстан.