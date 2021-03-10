Армия Азербайджана проведет масштабные контртеррористические учения

Баку, 10 марта. Минобороны Азербайджана анонсировало крупные оперативно-тактические учения, в которых будут задействованы 10 тысяч военнослужащих. Бойцы отработают противодействие террористам.

План учений утвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Тренировочные маневры пройдут в период с 15 по 18 марта, на них выведут до 100 единиц бронетехники и 30 самолетов.

Тренировки пройдут в горно-лесистой местности со сложным рельефом, как отметили в МО Азербайджана. Бойцам предстоит продемонстрировать опыт, полученный во время боев в Нагорном Карабахе. Особое внимание командование сосредоточит на управлении подразделениями, быстром приведении их в боеготовность, переброске и слаженности действий между объединениями.

Бойцы также отработают противодействие боевикам незаконных формирований и проведение контртеррористической операции.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что в конце февраля завершились совместные азербайджано-турецкие учения «Кыш-2021» («Зима-2021), которые прошли в провинции Карс.