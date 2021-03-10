«Под эгидой Пентагона»: политолог Сивков раскрыл «секрет» Илона Маска

, 10 марта. Источником финансирования создателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска изначально является Пентагон, уверен военный политолог Константин Сивков.

Минобороны США, работая в тесной связке с известнейшим миллиардером Илоном Маском, может заполучить полный доступ к технологиям, ранее доступные лишь государствам, и передать их в руки частных компаний, заявил в интервью с Общественной службой новостей член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Сивков.

Недавно компания SpaceX заключила договор с Пентагоном на запуск двух аппаратов для ВС Соединённых Штатов до конца 2023 года. Стоимость контракта оценена в 159 миллионов долларов.

Военный политолог уверен, что Минобороны США давно сотрудничает, финансирует и использует в своих интересах Маска. Кроме того, Сивков особо подчеркнул, что замысел бизнесмена по бесплатному спутниковому интернету является технологической угрозой для безопасности России.

«Весь феномен Илона Маска, о котором все говорят, это чисто раздутая вещь. Он исходно шёл под эгидой Пентагона. Поэтому удивляться таким контрактам не надо. Ничего особенного собой Илон Маск не представляет. Он включён в определённую систему, которая ему и помогает. То есть, своеобразная “крыша”. Сами же инновации Маска — инструмент, который позволяет решить задачу перехвата технологической власти у государств. После чего эта власть будет передана частникам. Это элемент глобализации. Схожая ситуация была и с Microsoft. Илон Маск — продукт и агент Пентагона, продукт глобалистов. Воздействие на российское пространство, на связь и интернет, конечно, всегда возможно. Эффективно этому противостоять можно только созданием собственного Интернета. Тогда никто нас глушить не сможет. В Советском Союзе такой проект был. Я даже работал и служил на этом проекте. Но потом его свернули», — признался он.

Ранее ФАН писал, что 23 февраля Илон Маск утратил статус богатейшего человека в мире, когда его капитал за сутки потерял 15 млрд долларов. Но бизнесмен «наступает на пятки» богатейшему человеку мира по сумме капитала.