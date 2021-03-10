Милонов: С «безголосой певичкой» Манижей Россия потеряет свой авторитет



Санкт-Петербург, 10 марта. Певица Манижа отправится на Евровидение в Роттердам от России в 2021 году. Она победила по результатам зрительского голосования на Первом канале. Как Манижа способствует потере российского авторитета и кто на самом деле голосует за российских исполнителей на Евровидении, рассказал депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Виталий Милонов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Манижа — это какое-то настоящее чучело, абсолютный фрик. Она не имеет ничего общего с русской культурой, а ценности, которые она проповедует, не являются российскими. Это скорее американский мусор. Я думаю, что Манижа — это проект определенных либеральных сил в нашей стране, которые, возможно, ей дадут какое-то количество голосов, проявив свою благосклонность за пропаганду определенных ценностей. Поэтому Манижа — это предатель в чистом виде. Она не будет отстаивать наши интересы, она будет прогибаться под несвойственные для России интересы, которые есть сейчас за границей», — заявил Виталий Милонов.

Наряду с этим депутат отметил, что в случае, если Россия все же участвует в бесполезном конкурсе и тратит на это деньги, то Евровидение должно стать рычагом российской мягкой силы как минимум.

«А какая же в данном случае мягкая сила? Это то же самое, как если бы мы Любовь Соболь послали на переговоры с Евросоюзом или с Америкой. Манижа явно с таким подбором ценностей покажет Россию не с лучшей стороны. И наши настоящие партнеры за рубежом увидят, что Россия деградировала — вместо нормальных традиционных людей от России выступают какие-то уродцы либеральные», — высказался политик.

Однако, по его мнению, в России действительно много интересных коллективов, которые могли бы сделать приятный контент. Такое выступление могло бы порадовать зрителей, которые следят за российскими исполнителями на Евровидении.

«Те, кто голосуют за нас, не разделяют либеральные толерантные ценности, все наоборот. За нас голосуют как за единственный лучик подлинной европейской свободы. За нас голосуют те, кто еще не разуверился, что европейские ценности являются консервативными и имперскими. Такие люди и поддерживают Россию. Но с безголосой невнятной певичкой мы никогда не станем «своими» для либеральных европеоидов. При этом мы перестанем быть «своими» для тех, кто видит в России друга и надежного консервативного союзника», — подытожил Виталий Милонов.

Ранее ФАН сообщал, что букмекеры предлагают поставить на победу России с коэффициентом 10.00, они считают, что певица Манижа может занять четвертое место.