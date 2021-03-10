Адепты Ходорковского в Институте философии РАН атакуют ценности России

Либеральные прозападные силы всерьез взялись за разрушение культуры и традиционных ценностей в России. Получатели американских грантов, проводники разрушительных идей беглого олигарха Михаила Ходорковского пустили глубокие корни в ведущих интеллектуальных и научных учреждениях нашей страны, не давая развиваться традиционной русской культурной, религиозной и философской мысли.

Федеральное агентство новостей разобралось, кто и зачем ведет подрывную деятельность за бюджетный счет.

Фотовыставка уродства

С 18 января в московском парке «Музеон» в течение целого месяца проходила фотовыставка «Existentia», организованная Институтом философии РАН. Экспозиция на Крымской набережной представляла итоги фотоконкурса, учрежденного еще в августе 2020 года ко Всемирному дню философии «с целью популяризации в режиме взаимодействия с визуальным искусством», как об этом было сказано на сайте института.

По словам организаторов, всего на конкурс было направлено более 800 фотографий. Принимались авторские работы, «отражающие проявления экзистенциального опыта в таких его смыслообразах: бытие-в-мире, подлинность, самопонимание, со-бытие, присутствие, временность, конечность, одиночество, диалог, забота, любовь, страх, тревога, трепет, решимость, тоска, вера, надежда, мужество быть, творчество».

Однако как сами результаты самого конкурса, так и экспонируемые на выставке работы вызвали недоумение и даже возмущение у зрителей. В глаза прежде всего бросалось большое количество работ с неоднозначным религиозным контекстом.

К примеру, на работе Александры Витушкиной под названием «Алтарь» изображены разложившиеся до состояния костей останки животного. Налицо явная провокация, учитывая значения алтаря в православии.

Другой пример — ставшая победителем в номинации «Временность бытия» работа самарского фотографа, члена Союза фотохудожников России Николая Федорина под названием «Погост». На ней зритель видит православный восьмиконечный крест, который был вырван с корнем из чьей-то могилы, искорежен и повален навзничь. К чему здесь эта аллюзия, зачем придавать поруганному кресту статусность «арт-объекта», никак не поясняется даже в сопроводительной цитате из Хорхе Луиса Борхеса.

Еще одна работа того же автора, также победившая на конкурсе к Всемирному дню философии, но уже в номинации «Присутствие», запечатлела старушку, распиливающую полено. Этой фотографии Федорин дал столь же абсурдное название, не имеющее никакого отношение к философии, но словно передающее привет из 1990-х: «В ожидании реформ ЖКХ».

Дипломом первой степени Институт философии наградил фотографа Олега Железнова за его работу, на которой мы видим православное таинство крещения. Рука священника запечатлена в тот момент, когда она касается личика младенца. Несмотря на то, что это движение практически мгновенно, фотография названа «Терпение», как бы намекая на насилие над беззащитным ребенком. Или автор хотел показать, что быть христианином, православным — значит жить с закрытыми властной рукой глазами и ртом, беспрекословно терпя всю жизнь?

Религиозную серию продолжает работа Андрея Иордана «Душа Кавказа». В понимании фотохудожника и, по всей видимости, жюри Института философии, душа Кавказа представляет собой полуголую девицу в прозрачных одеждах, которые срывает с нее ветер. Этот образ больше подходит танцовщице из ночного клуба, чем региону, известному бережным отношением к своим культурным и религиозным традициям. Явно провокативное название композиции вновь вступает в диссонанс с художественным образом, рождая очередные вопросы к организаторам выставки.

И таких примеров вольного обращения с образами традиционных религий России среди представленных на фотоконкурс работ было предостаточно. Да и их соседство часто в одной категории со спорными как с художественной, так и с эстетической точек зрения фотографиями также вызывает как минимум недоумение. Религиозные темы поставлены в один ряд со светской проблематикой, изображениями разрухи, запустения и другими сомнительными визуальными образами, имеющего мало общего с искусством.

В то же время, и это нужно также отметить, действительно качественные работы, наполненные любовью к людям и родной стране, коих было прислано немало, высокой оценки жюри почему-то не удостоились.

Может быть, такая откровенная десакрализация и секуляризация христианских символов, поощряемая и даже награждаемая Институтом философии РАН, — не более чем стечение обстоятельств, обусловленное отсутствием опыта у академических философов в этой чувствительной сфере? К сожалению, все говорит о том, что руководство научной организации давно ведет курс на воинственную секуляризацию русской философской школы, а теперь настала очередь и области традиционной культуры.

По методичкам Ходорковского

Организовал фотоконкурс и фотовыставку «Existentia» институтский сектор философии культуры, который с 1991 года возглавляет доктор философских наук Сергей Никольский. Сам сектор был создан в конце 2006 года на основе… сектора философии хозяйства, преобразованного из лаборатории философских проблем аграрного производства.

Помимо провокационного фотоконкурса, сектор отметился рядом научных изданий сомнительной ценности. Перечислим некоторые из них.

В 2018 году в свет вышла книга доктора философских наук Ольги Ворониной «Гендерная культура в России: традиции и новации», посвященная анализу влияния традиций и социальных новшеств на формирование культуры половых отношений в нашей стране. Как отмечается на сайте Института философии, такие новации, как теория и практика прав человека или новые био- и информационные технологии, бросая вызов обществу, противопоставляются политическому и культурному традиционализму. Сложившиеся же «гендерные ценности», вошедшие в концепт русской национальной идеи в XIX веке и пережившие советскую модернизацию, вновь становятся важной частью государственного консервативного дискурса, пишет автор. Отобранные на выставку фотоработы демонстрируют, видимо, как именно должен выглядеть пресловутый «вызов».

Еще одна работа, подготовленная сектором ко Дню философии, посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и называется «Человек и война». Эта книга для тех, кто, по словам самих составителей, «не боится переосмысливать кажущееся очевидным, кто учится или способен пользоваться своим умом». Авторы книги заново перечитали тексты поэтов-фронтовиков и воевавших писателей и представили собственный «анализ проблемы человека, вынужденного воевать за себя не только как за личность и часть народа, но и как за винтик сталинского тоталитарного государства». Результаты изучения «сталинских винтиков» вошли в материалы XVII конференции Института философии РАН «Проблемы российского самосознания».

Сергей Никольский, вдохновляющий и возглавляющий всю эту интенсивную творческую и научную работу сектора, с 1984 года активно перенимал в составе рабочих групп «передовой западный опыт» в Австрии, Германии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Турции, Швейцарии, Швеции, Польше и, конечно же, США. В 1992 году философ проходил стажировку в британском Оксфорде, а спустя 4 года — в Саскачеванском университет в Канаде.

Сегодня Никольский является преданным сторонником сбежавшего в Лондон экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, обнаружившего в себе во время тюремного срока тягу к философии. За 2,5 года напряженного труда они совместно подготовили увидевший свет в 2013 году 500-страничный сборник статей «Государство. Общество. Управление». Помимо самих Никольского и Ходорковского, своими рассуждениями о государственной власти, «несвободе» и обществе поделились такие «столпы» либерально-глобалистской мысли, как Евгений Гонтмахер, Сергей Пашин, Наталья Зубаревич, Алексей Левинсон и Владимир Рыжков.

Помимо организации творческих конкурсов и выпуска книг, ученый испытывает страсть к публицистике, иногда приправленной цитатами из того же Ходорковского. Так, в одной из статей 2014 года Никольский, занимавший тогда должность заместителя директора по научной работе Института философии, размышляет о… «низком качестве» людей, проживающих в России, которых он презрительно именует «людьём».

«Обращение к тому, что названо людьём, потребовалось потому, что сегодня, как никогда в нашей истории, его производство стало одной из основных задач «толпящихся у трона», — пишет философ в «Независимой газеты». — Для производства людья государство целенаправленно разрушает содержание и институты культуры».

Аналогичный по содержанию и подаче материал под названием «О качестве человека» Никольский тогда же опубликовал в журнале «Политическая концептология». Особенно цинично здесь выглядят показные причитания о «разрушении государством институтов культуры». Что ж, если под государством Никольский имел в виду собственный сектор философии культуры, содержащийся за бюджетный счет, то да — в этом он прав. А если учесть, что он является еще и заместителем председателя двух диссертационных советов, то прав втройне.

В начале февраля уже этого года, Никольский отметился подписанием опубликованного в «Новой газете» кколлективного письма «Столичная полиция отменила Конституцию России». Компания подписантов — как на подбор: здесь и Леонид Гозман с Андреем Нечаевым, и Жанна Немцова с Маратом Гельманом. Несанкционированные митинги в российских городах, парализовавшие нормальную жизнь людей, в письме подаются как «мирные акции протеста». В этом контексте появление на выставке работы с названием «Бунт как единственный путь» воспринимается чуть ли не как должное.

План Сороса в действии

В возглавляемое директором Института философии и академиком РАН Андреем Смирновым жюри скандального фотоконкурса также вошли сотрудники с вполне очевидными идеологическими установками. Отбором победителей занимался, к примеру, руководитель институтского сектора этики Рубен Апресян, являющийся почетным доктором шведского Уппсальского университета. С начала 1990-х он является потребителем западных грантов: доктор развивает в России многочисленные образовательные проекты, финансируемые американским миллиардером Джорджем Соросом.

При поддержке Фонда Сороса Апресян возглавлял в 1994 году российско-литовско-американский образовательный проект «Идеи и принципы ненасилия — учителям», а в 2007-м он стал со-директором международного проекта «Экологическая этика в преподавании гуманитарных и социальных дисциплин», также финансируемого по линии соросовского института «Открытое общество».

Вообще нужно отметить, что любые касающиеся идеологии вопросы в Институте философии РАН находятся под бдительным контролем радикально-либеральной, антитрадиционалистской группировки, давно и плотно оккупировавшей сектор философских исследований идеологических процессов. Среди основных направлений деятельности этого сектора — теория идеологии, реальные идеологические процессы и техники идеологического воздействия, функционирование и динамика общественного сознания, «общецивилизационные тенденции, их преломление в российском контексте и отражение в общественном сознании» и, конечно же, становление и развитие гражданского общества. По государственному заданию на 2020–2022 годы сектор разрабатывает «Российский проект цивилизационного развития».

Все эта деятельность ведется под руководством возглавляющего сектор Александра Рубцова. Под его же контролем находятся еще лаборатория социокультурного прогнозирования и лаборатория междисциплинарных исследований общественного сознания. Также он является заместителем заведующего отделом аксиологии и философской антропологии.

Как и Апресян, философ с начала 1990-х находился на финансировании Фонда Сороса, по заданию которого он с 1993 года руководил проектом в программе «Россия на переломе эпох». В тот же период Рубцов был советником в гайдаровском правительстве, а позже стал координатором группы консультантов ельцинской администрации. В настоящее время философ-либерал входит во всевозможные структуры: от Комитета гражданских инициатив и Вольного исторического общества до Института современного развития (ИНСОР) и фонда ИНДЕМ, также продвигающих идеологию глобализма.

«Многополярный мир, множественность цивилизаций, мультикультурализм, постколониальная этика — все это придумано именно в рамках сугубо либерального мировоззрения, — утверждает Рубцов в «Новой газете». — Антилиберализм в ответ не придумал ничего, кроме гибридного насилия и эклектичного набора притязаний, вконец распугивающих остатки русского мира. Беспомощность этой «жидкой силы» компенсируют давлением, отдачей которого становится нарастающая изоляция».

Рубцов невероятно плодовит: в год он пишет по полсотни статей для «Новой», РБК и «Ведомостей», в которых часто подвергает ревизионизму историю России и очень тонко, но методично дискредитирует традиционные ценности. За это его очень уважают на американском «Радио Свобода» (признано в России иноагентом), где он также является одним из приглашенных авторов. Читает свои лекции Рубцов и на таких популярных среди критиков России площадках, как Сахаровский центр и Ельцин-центр.

Теперь очевидно, для чего Институт философии РАН активно занялся несвойственной ему культурно-выставочной деятельностью, больше похожей на идеологическую диверсию. Ответ можно найти в классических трудах немецкого философа Карла Шмитта. В соответствии с его политической теологией, где современные политические концепции являются секуляризованными религиозными концепциями, либеральная буржуазия через современное романтическое искусство целенаправленно секуляризует религиозные и традиционные художественные образы, удерживающие общество от революции, распада и хаоса. Прикрываясь рассуждениями о либеральном мировоззрении, агенты Ходорковского и Сороса упорно пытаются за государственный счет травить российское общество своими идеологическими миазмами. И больше всего они ненавидят и боятся здоровую традиционную семью, способную противостоять атакам на Россию.