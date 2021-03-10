Рассмотрение иска Пригожина к Милову и Навальному перенесли на 30 марта

Санкт-Петербург, 10 марта. Представитель блогера Алексея Навального пытается убедить суд в отсутствии связи между YouTube-каналом «Навальный Live» и его подзащитным по иску бизнесмена Евгения Пригожина.

По информации пресс-службы компании «Конкорд», на базе Люблинского районного суда прошло заседание по иску петербургского предпринимателя Евгения Пригожина к Навальному и его соратнику Владимиру Милову. Бизнесмен намерен добиться справедливого наказания для подсудимых за распространение несоответствующих действительности высказываний в Сети.

«В ходе заседания представитель Навального вновь на полном серьезе утверждал, что его клиент не причастен к распространению оспариваемых сведений и не имеет никакого отношения к каналу «Навальный Live». Кроме того, в попытке откреститься от канала и переложить всю ответственность на соответчиков, он приобщил к делу отзыв на исковое заявление. Согласно документу, ни один из аккаунтов в социальных сетях, перечисленных на главной странице YouTube-канала «Навальный Live», к Алексею Навальному также отношения не имеет», — сказано в сообщении пресс-службы компании «Конкорд».

Для затягивания судебного разбирательства по иску предпринимателя соответчик также направил прошение об истребовании всех приговоров Пригожина из всех судебных органов. Однако судья отказала в истребовании по понятным причинам. Следующее заседание состоится 30 марта в 9:20.



Федеральное агентство новостей сообщало, что Люблинский суд Москвы частично удовлетворил иск петербургского бизнесмена Евгения Пригожина к Навальному. Блогера обязали выплатить компенсацию за причинение морального вреда в размере 500 тысяч рублей и госпошлину. Что касается Милова, то он ранее не явился на судебное заседание по иску предпринимателя.