Баранец спрогнозировал войну России и НАТО за Арктику

Москва, 10 марта. Усиление активности Североатлантического альянса в Арктике объясняется шагами России, которая год за годом наращивает там свое присутствие и с полным основанием считает, что Северный морской путь пролегает по ее территориальным водам. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель Виктор Баранец.

Эксперт спрогнозировал, какими могут стать первые шаги НАТО в Арктическом регионе, направленные на провоцирование России к ответным действиям и проверку ее оборонительных способностей в высоких широтах.

«Своих ледоколов в строю у стран Альянса — «полторы единицы». И они, чтобы выйти из положения, решили пока брать их в аренду у «ледокольных» стран, — сообщил Баранец. — Договоры, насколько я знаю, уже заключены».

Собеседник ФАН также заявил, что НАТО уже расквартировали на Аляске новые армейские подразделения.

«Зачем? Когда их арендованные ледоколы пойдут проламывать лед, а за ними пойдут боевые корабли, над ними полетят боевые вертолеты. И если русские зашевелятся — будут вызваны еще и самолеты. И эта провокация уже готовится. Если по большому счету — начинается война за Арктику. А если быть совсем точным, то за Северный морской путь», — утверждает Баранец.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Стэнфордском университете, по информации западных СМИ, заявил, что в рамках расширения Альянса в последние годы НАТО усилило свое присутствие в Арктике. Стратегическое значение этого региона, по словам Столтенберга, выросло отчасти из-за глобального потепления: таяние льдов означает увеличение площади нейтральных вод, — а также из-за возросшего российского присутствия.

В свою очередь Россия все прочнее обосновывается в Арктическом регионе, и не только в экономическом аспекте, но и в военном. Армейская инфраструктура в виде объектов ПВО и аэродромов базирования перехватчиков дальнего радиуса действия МиГ-31БМ развернуты на Чукотке, архипелаге Земля Франца-Иосифа и Новой Земле.