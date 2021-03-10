Платье Жанны Фриске за 100 тысяч рублей хочет носить Стас Барецкий

Непростое финансовое положение заставило бизнесменов приберечь деньги и не тратиться на покупку платья Жанны Фриске на благотворительном аукционе. Таким мнением поделился в беседе с ФАН шоумен Стас Барецкий.

Собеседник заявил, что готов приобрести принадлежавший знаменитой певице наряд. Ранее на благотворительном аукционе за этот лот публике предлагалось потратить 100 тысяч рублей, но желающих не нашлось.

«Я для себя его хочу купить. У меня в фильме «Брат-3» будет такая сцена. Я там в женском платье скрываюсь от киллера, как Керенский в свое время по льду Финского залива уходил в Финляндию. Сама по себе стоимость платья небольшая. Всего 100 тысяч. Я, когда услышал об этом, даже засомневался в подлинности. Думаю, покупателя для него не нашлось, потому что сейчас кризис. У народа нет лишних денег. Бизнесмены сидят на своих деньгах, не хотят тратиться даже на обновление гардероба», — сообщил шоумен.

Стас Барецкий отметил, что подобное решение ему дается нелегко.

«Мне тяжело надевать женскую одежду. Однако я принял решение лично сниматься в фильме. Я так считаю, назвался артистом — полезай в платье. Если выбирать, надеть наряд после неизвестно кого или после Жанны Фриске, то, конечно, я предпочту одежду звезды», — поделился потенциальный покупатель.

В завершение он сказал, что, по его мнению, поклонники певицы не будут против таких творческих планов.

«Наряды Жанны Фриске чудовищно круто смотрелись на ней при жизни. Не каждая женщина может так носить платье. Не думаю, что публика разозлится. Не настолько же народ у нас меркантильный», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее Стас Барецкий заявил о своей готовности взять на себя похороны погрязшей в долгах Анны Кастельянос.