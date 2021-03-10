Банду «черных риелторов» будут судить в Ярославле за похищение человека и мошенничество

Ярославль, 10 марта. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу «черных риелторов», которое расследовал региональный СК РФ.

По версии следствия, с 2008 по 2018 год пять членов банды обманным путем от имени жителей Ярославской, Костромской областей и города Москвы оформляли нотариальные доверенности на продажу квартир. Обвиняемые также подделывали доверенности на продажу жилья, договоры купли-продажи и передаточные акты.

Одного из потерпевших обвиняемые заперли на несколько дней в принадлежащей им квартире и заставили подписать договор купли-продажи.

Своей преступной деятельностью «черные риелторы» причинили ущерб 25 гражданам на сумму более 45 млн рублей. Ее членов обвиняют в мошенничестве в крупном и особо крупном размере, а также в похищении человека. Сейчас четверо из подозреваемых находятся под домашним арестом, один — под подпиской о невыезде.

Московские полицейские задержали двух женщин, которые подозреваются в крупном мошенничестве с квартирами умерших граждан, сообщало РИАМО.