Лавров оценил перспективы взаимодействия Москвы и Эр-Рияда в рамках ОПЕК+

Москва, 10 марта. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали сотрудничество Москвы и Эр-Рияда в рамках сделки ОПЕК+.

Глава российского ведомства Сергей Лавров оценил сложившуюся ситуацию в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Москва и Эр-Рияд подтверждают нацеленность на укрепление взаимодействия на мировых рынках углеводородов, отметил министр.

«Мы не видим на данном этапе каких-то событий, которые, в случае если они реализуются, подорвут интерес к нашему взаимному сотрудничеству», — цитирует Лаврова ТАСС.

Действия участников ОПЕК+ направлены на устойчивую стабилизацию и рост стоимости нефти. Лавров выразил уверенность в возможности обеспечения баланса интересов как потребителей, так и производителей, и отметил, что это показывает текущий уровень цен.

Ранее финансовые аналитики предупредили о «сползающей вниз» стоимости черного золота. Падение цен отмечается в рамках коррекции из-за сильного роста в последние недели, пишет Федеральное агентство новостей.