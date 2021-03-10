Иосиф Пригожин объяснил изменения габаритов Ананаса на шоу «Маска»

Москва, 10 марта. Актер Станислав Садальский «ищет черную кошку в темной комнате», заявил продюсер Иосиф Пригожин, комментируя резкие слова артиста о лжи на шоу «Маска».

Садальский ранее обвинил создателей популярной передачи в обмане зрителей. Он обратил внимание на изменения габаритов Ананаса в ходе шоу и предположил, что под костюмом скрывался вовсе не Пригожин.

«Шоу «Маска» рассчитано на идиотов», — отрезал он в своем Instagram-аккаунте.

Пригожин объяснил, что параметры его тела действительно менялись во время съемок. Муж певицы Валерии участвовал в шоу после перенесенного коронавируса. Из-за гормональных уколов он стал испытывать сильный аппетит и в итоге поправился на десять килограммов.

«Наверное, он решил в весенний обостренный период напитаться моим ананасовым соком. <…> Я даже снимками могу подтвердить и аргументировать, что все три выпуска шоу на сцене был я», — ответил продюсер Садальскому в беседе с NewInform.

Как рассказывал ведущий шоу Вячеслав Макаров, никто не догадывался, что под маской скрывался Пригожин. Он появлялся на съемочной площадке по вполне понятной причине — привозил на работу супругу, которая занимает кресло члена жюри. А затем втайне переодевался в гримерке.