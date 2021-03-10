Волонтеры две недели ищут пропавшую 36-летнюю жительницу Калужской области

Калуга, 10 марта. Молодая женщина 24 февраля ушла из дома и не вернулась. Спасатели и волонтеры отряда «ЛизаАлерт Калуга» пытаются установить ее местонахождение уже две недели.

Женщина может находиться в Боровском районе Калужской области, в городах Балабаново и Ермолино, сообщают в поисковом отряде. На вид ей 35-40 лет, среднего роста, нормального телосложения, русые волосы средней длины, карие глаза. Одета была в черную синтепоновую куртку и черные кожаные сапоги. Ориентировка на исчезнувшую женщину отправлена всем правоохранителям Калужской области.

ФАН сообщает, что в Санкт-Петербурге до сих пор ведутся поиски двух пропавших подростков.