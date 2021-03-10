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Экономика

«Норникель» выплатил 146 млрд рублей за разлив топлива на ТЭЦ

«Норникель» выплатил 146 млрд рублей за разлив топлива на ТЭЦ

Норильск, 10 марта. Компания «Норникель» полностью возместила ущерб, нанесенный окружающей среде из-за разлива дизельного топлива, выплатив 146,2 млрд рублей.

В федеральный бюджет было направлено 145,5 млрд рублей, еще почти 700 млн перевели в казну муниципального образования — города Норильска. Иск Росприроднадзора к НТЭК (дочерняя компания «Норильского никеля») о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3 был частично удовлетворен арбитражным судом Красноярского края. При этом Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд рублей, а экспертиза самого предприятия — в 21,4 млрд рублей

Из-за резкой просадки опор фундамента один из резервуаров с дизельным топливом получил повреждения, произошла утечка порядка 21 тысячи тонн горючего. Вещества попали в местные водоемы, в регионе был введен режим ЧС.

Президент ГМК «Норникель» Владимир Потанин сообщил, что около 150 млрд рублей будут выделены на мероприятия по развитию Норильска, которые не входят число соглашений между компанией и местными властями. Договор на период до 2024 года был заключен 20 февраля.

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