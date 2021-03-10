«Норникель» выплатил 146 млрд рублей за разлив топлива на ТЭЦ

Норильск, 10 марта. Компания «Норникель» полностью возместила ущерб, нанесенный окружающей среде из-за разлива дизельного топлива, выплатив 146,2 млрд рублей.

В федеральный бюджет было направлено 145,5 млрд рублей, еще почти 700 млн перевели в казну муниципального образования — города Норильска. Иск Росприроднадзора к НТЭК (дочерняя компания «Норильского никеля») о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3 был частично удовлетворен арбитражным судом Красноярского края. При этом Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд рублей, а экспертиза самого предприятия — в 21,4 млрд рублей

Из-за резкой просадки опор фундамента один из резервуаров с дизельным топливом получил повреждения, произошла утечка порядка 21 тысячи тонн горючего. Вещества попали в местные водоемы, в регионе был введен режим ЧС.

Президент ГМК «Норникель» Владимир Потанин сообщил, что около 150 млрд рублей будут выделены на мероприятия по развитию Норильска, которые не входят число соглашений между компанией и местными властями. Договор на период до 2024 года был заключен 20 февраля.