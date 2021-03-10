Президент Египта выступил за юридически обязывающее соглашение по плотине Хидасэ

Каир, 10 марта. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о необходимости заключения юридически обязывающего соглашения по эксплуатации Великой эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ).

Во время беседы с представителями вооруженных сил республики лидер отметил важность подписания контрактов по использованию дамбы между Хартумом и Аддис-Абебой. По его словам, на данный момент переговоры зашли в тупик.

«Нил связывает нас больше, чем любой спор. Необходимо достигнуть юридически обязывающего соглашения с пользой для всех», — сказал политик.

Президент подчеркнул, что Каир всегда выступал за диалог между сторонами конфликта, но на данный момент выгоду от плотины получает только Эфиопия. Он считает, что африканская река должна являться олицетворением жизни для каждого из государств.

На прошлой неделе Ас-Сиси посетил Хартум для проведения переговоров с главой переходного Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом. Политики обсудили дальнейший план действий, связанный с подписанием соглашений по эксплуатации Хидасэ.

Нерегламентированное использование эфиопской дамбы может привести к засухе в Египте и Судане. Особенности конфликта между странами на фоне возведения плотины разобрал Telegram-канал «Рыбарь» в рамках спецпроекта «Война за воду».