Глызин назвал покойную Лядову выдающимся композитором

Москва, 10 марта. Народная артистка РСФСР Людмила Лядова была одной из самых выдающихся женщин-композиторов и оставила заметный след в музыкальном искусстве, заявил певец Алексей Глызин.

По его словам, покойная Лядова была замечательной женщиной с доброй душой. Глызин считает, что она стояла в одном ряду с такими выдающимися деятелями искусства, как пианистка и композитор Александра Пахмутова.

«Она не позволяла себе никаких вольностей с нотами, очень бережно относилась к музыке. Мне очень печально, что так произошло», — передает его слова телеканал «360».

Лядова скончалась на 96-м году жизни 10 марта. В прошлом месяце ее госпитализировали в Москве из-за заражения коронавирусом. Как рассказала экс-администратор Галина Горбенко, композитор страдала от хронических заболеваний.