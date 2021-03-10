Сгнивший труп мужчины обнаружили в канализации подмосковного Раменского

Раменское, 10 марта. Следователи проводят проверку по факту обнаружения сгнившего трупа мужчины в Подмосковье. Как стало известно ФАН, тело в канализационном люке обнаружил местный житель.

9 марта в дежурную часть полиции поступило сообщение от гражданина, который сообщил, что он обнаружил возле дома по улице Зеленая в селе Новое труп неизвестного мужчины. На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа. После осмотра тела правоохранители пришли к выводу, что человек умер около трех месяцев назад.

«Погибший 49-летний мужчина был прописан в поселке Электроизолятор в многоквартирном доме, но там давно не проживает. У него там находятся родственники. Визуально на трупе нет следов криминальной смерти, однако точную причину гибели сможет установить лишь экспертиза», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Местные жители также не смогли опознать тело мужчины. Хозяин частного домовладения, возле которого был найден труп, сказал ФАН, что не знает, откуда он мог там появиться.

Правоохранители по данному факту проводят проверку. В случае если будет установлено, что смерть мужчины носит криминальный характер, будет возбуждено уголовное дело.

Ранее ФАН сообщал об убийстве в Поронайске Сахалинской области, где монтера вневедомственной охраны забили до смерти за нетрадиционную ориентацию. 34-летний мужчина выпивал со своими молодыми убийцами. Произошла ссора, гости набросились на мужчину и стали избивать всеми имеющимися подручными средствами, пока тот не умер. Подозреваемых в совершении преступления задержали.