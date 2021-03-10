Доминикана, Катар и Тунис выдали допуски «Аэрофлоту» на регулярные рейсы

Москва, 10 марта. Авиакомпания "Аэрофлот" получила допуски для организации регулярных рейсов в Доминикану, Катар и Тунис. Об этом сообщили в Росавиации.

Самолеты будут летать из Москвы в Пунта-Кана, Доху и Монастир. Также разрешение на полеты получила авиакомпания "Победа". Регулярные рейсы будут осуществляться из российской столицы в итальянскую Болонью и грузинский Тбилиси.

Однако получение допуска еще не означает, что авиакомпания сразу начнет совершать рейсы. Допуск — это право, которым можно воспользоваться при решении возобновить полеты в другие государства. Ранее сообщение между странами было приостановлено на фоне пандемии коронавируса. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.