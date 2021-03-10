Президент Мавритании уволил премьер-министра после обвинений в коррупции

Нуакшот, 10 марта. Президент Мавритании уволил премьер-министра страны после коррупционного скандала.

Мухаммед ульдаш-Шейх аль-Газуани выпустил официальный указ, в котором снял Джа Мухтара Мелала с должности главы правительства. На его место лидер республики назначил Диалло Амаду Самба, ранее занимавшего пост губернатора Северного Нуакшота.

Кадровые перестановки произошли во время судебного процесса над бывшим президентом Мохаммедом ульд Абдель Азизом. Политика и приближенных министров обвинили в краже средств из государственной казны в период с 2009 по 2019 год. В список «проворовавшихся» чиновников вошел и уволенный премьер-министр страны.

Документ о коррупции среди представителей власти опубликовали в июне прошлого года. Вчера, 9 марта, во Дворце правосудия в Нуакшоте прошло первое слушание судебного дела о преступлениях экс-лидера Мавритании и его сообщников. После заседания подсудимых перевели в следственные изоляторы перед окончательным заключением под стражу.

Увольнение чиновников, причастных к казнокрадству, происходит и на территории Туниса. Президент Каис Саид призвал премьер-министра и главу парламента подать в отставку из-за участия в преступных сделках.