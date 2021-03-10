Сергей Боярский посоветовал Twitter прислушаться к Роскомнадзору

Санкт-Петербург, 10 марта. Сегодня Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter, поскольку социальная сеть проигнорировала просьбы ведомства удалить опасный контент (призывы к суициду, детское порно, способы приготовления наркотиков).

Депутат Госдумы Сергей Боярский поделился с ФАН мнением о вероятной полной блокировке Twitter, если те не избавятся от запрещенного контента.

«Возможно, об этом уже сообщил Роскомнадзор. Надеюсь, до этого не дойдет. Пускай удаляют запрещенный контент, это можно сделать оперативно», — заявил политик.

Роскомнадзор с 10 марта ограничил скорость работы соцсети Twitter в России на всех смартфонах и стационарных устройствах — на 50% . Причиной такого решения стал отказ площадки удалять запрещенный в РФ контент.

Ранее депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов заявил, что Twitter давно себя скомпрометировал.