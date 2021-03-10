Елена Малышева раскрыла секрет крепкого брака

Москва, 10 марта. Врач-терапевт, ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева считает, что для сохранения брака женщине нужно большое терпение.

Известная телеведущая 13 марта будет отмечать свое 60-летие. При этом 34 года она прожила в браке с профессором Игорем Малышевым. По словам звезды, своей карьерой и успехом она обязана мужу. Она описала своего спутника как настоящего мужчину — немногословного, надежного и независтливого человека.

Малышева призналась, что секрету крепкого брака ее научила мама. Она говорила, что близкие люди часто обижаются друг на друга, но нужно научиться прощать.

«Понять и простить — это самое главное умение», — заявила теледоктор в интервью Teleprogramma.

При этом даже после 30 лет брака в семье Малышевой случаются конфликты. Но в такие моменты она понимает, что Игорь остается ее самым близким другом и защитником. Телеведущая советует искать больше точек соприкосновения со своей второй половинкой, чтобы установить настоящее взаимопонимание.

Елена Малышева часто делится с поклонниками секретами здоровья и долголетия. Ранее она рассказала о продуктах, которые снижают риск болезней сердечно-сосудистой системы.