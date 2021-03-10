Депутат Резник пытается оправдаться за свое пребывание в наркопритоне



Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник придумал очередное объяснение тому, как он оказался в наркопритоне. По новой версии семьи парламентария, он не проходил мимо квартиры, а пришел в студию, чтобы поздравить хозяйку Елизавету Михайлову с днем рождения. Три дня спустя. Прямиком с дачи — откуда так торопился поздравить, что забыл удостоверение депутата.

Это уже третья версия пребывания депутата в мастерской на набережной канала Грибоедова за сутки. Он якобы хотел поздравить художницу с 52-летием. Более глупый предлог найти сложно.

Во-первых, в разговоре с ФАН Елизавета Юрьевна заявила, что в мастерской никто не живет — она непригодна для проживания. Они там бывают «наскоками», исключительно для работы. Почему Резник пошел именно туда, а не на Петровскую набережную, где постоянно живет художница, — непонятно.

Во-вторых, у художницы есть мобильный телефон — неужели нельзя было созвониться, прежде чем приходить? Максим Львович в квартире тоже был при телефоне — он все время пытался куда-то позвонить, чтобы доказать полицейским, что он действующий депутат.

В-третьих, почему Резник вчера сразу не сказал, что хотел поздравить родственницу, а «вспомнил» только сейчас?

Ну, и в-четвертых, отношения между Резником и Михайловой не были настолько близкими, чтобы он с дачи, забыв про все на свете, торопился ее поздравить с прошедшим три дня назад днем рождения.

ФАН уже писал, что Лиза Михайлова — яростная оппозиционерка. В 2015 году она была на каком-то очередном «антивоенном» сборище, стояла рядом с украинским флагом. Фото размещено в соцсетях. Под ним подпись:

«Да, там договорились с племянницей, женой Максима Резника, встретиться после».

То есть и с племянницей-то они видятся редко — на митингах. Что уж тут про Резника говорить.

Напомним, 9 марта депутат Законодательного собрания Максим Резник оказался вмешан в крайне некрасивую историю с обнаружением правоохранителями наркопритона. Его родственник был задержан из-за подозрения в организации нарколаборатории. Сам Максим Резник отвертелся благодаря депутатской неприкосновенности.