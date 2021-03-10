Виталий Милонов назвал twitter «давно скомпрометированной площадкой»   



Санкт-Петербург, 10 марта. Роскомнадзор принял решение замедлить скорость работы соцсети Twitter на 100% мобильных и 50% стационарных устройств в связи с нарушением ресурсом российского законодательства. Насколько эффективна работа Роскомнадзора, как Twitter воспринимают российские политики и кто может заменить федеральную службу в работе с западными соцсетями, рассказал депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Виталий Милонов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Роскомнадзор не впервые не очень эффективно работает. Не знаю, с чем это связано. Может, квалификация у него недостаточно эффективная, либо руки не из того места. А может, ему действительно кто-то мешает. Вообще, совершенно не интересна жизнь Twitter. Эта площадка давно себя скомпрометировала», — предположил Виталий Милонов.

Он отметил, что сегодня безапелляционная пожизненная блокировка личного аккаунта в Twitter считается хорошим тоном. Twitter делает это только потому, что человек является патриотом России.

«Но, что касается не очень эффективной работы Роскомнадзора, мне кажется, что его функции в данной сфере нужно отдать людям, которые доказали эффективную патриотическую работу в сети. Эти юноши и девушки, работающие честно как патриоты в интересах нашей страны, должны заниматься подобными вещами», — подытожил депутат.

Ранее ФАН сообщал, Совфед РФ поддержал ограничительные меры РКН в отношении Twitter.

