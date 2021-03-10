Пожилой кировчанин зарезал свою жену и покончил с собой

Киров, 10 марта. Тело изрезанной 54-летней женщины было найдено в автомобиле на одной из парковок в Кирове. Подозреваемым оказался ее муж. После произошедшего он пошел домой и свел счеты с жизнью.

Следствием установлено, что в разгаре бытовой ссоры на почве ревности мужчина нанес своей жене колото-резаные раны и оставил ее труп в машине, где он и был обнаружен, сообщает Свойкировский.рф. После содеянного мужчина поднялся к себе в квартиру и покончил с собой.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Правоохранители устанавливают подробности случившегося, ведется расследование.