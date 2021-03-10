Музыкальный критик объяснил участие детей российских звезд в шоу «Голос»

Москва, 10 марта. Музыкальный критик Павел Рудченко высказался о спорах, разгоревшихся из-за участия дочери певца Сергея Трофимова в шоу «Голос.Дети».

Член экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Государственной думе считает, что дети звезд имеют такое же право на участие в «Голосе» и других шоу, как и остальные. Главное, по его мнению, чтобы они обладали вокальными данными, а судейство было справедливым.

Рудченко объяснил, что участие детей российских звезд в шоу вроде «Голоса» необходимо для поднятия рейтингов. Поэтому организаторы таких проектов всегда будут искать ярких личностей.

Телевизионный проект он сравнил со спортивными соревнованиями и призвал смотреть на талант участников, а не на происхождение.

«Сложно дать баллы человеку, если он в фигурном катании упал на лед. Если он упал, то он упал, так же и здесь», — цитирует его телеканал «360».

Дочь певца Трофима выступила в шоу «Голос.Дети» с песней американского певца Стиви Уандера Overjoyed. На «слепых прослушиваниях» к девочке повернулись все наставники. Ведущий Дмитрий Нагиев испугался, что такая реакция может обернуться скандалом. И действительно, вот уже который день споры по этому поводу не утихают.