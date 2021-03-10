СМИ сообщили о заходе кораблей НАТО в порт Одессы

, 10 марта. Группа военных кораблей НАТО зашла в порт Одессы в среду. Об этом сообщают украинские СМИ.

Прибывшие корабли входят в состав Постоянной группы НАТО по противоминной защите 2 (SNMCMG2) .

«Вторая противоминная группа НАТО SNMCMG2 зашла сегодня утром в одесский порт», — говорится в сообщении.

Это первый визит кораблей Альянса в порт Одессы в нынешнем году. В составе группы турецкий учебный корабль A577 TCG Sokullu Mehmet Pasa, турецкий M267 TCG Ayvalik, а также испанский TSPS Tajo и румынский ROS Lt Lupu Dinescu. Отрядом кораблей командует капитан первого ранга Юсуф Карагюлле.