Помощники Джо Байдена «закрыли рот» президенту

Вашингтон, 10 марта. Помощники президента США Джо Байдена не дали ему ответить на вопросы журналистов, когда он посещал хозяйственный магазин в Вашингтоне.

Президент Америки осматривал хозяйственный магазин вместе с его владельцем. После этого журналисты попыталась задать Байдену несколько вопросов, в том числе о кризисе на границе с Мексикой. Однако он не смог ответить, так как его перебили помощники. Это видно в сюжете телеканала Fox News.

Джо Байден находится у власти с января 2021 года. За это время не было организовано ни одной пресс-конференции, что является столетним рекордом для глав Белого дома.

Ранее президент США привлек внимание СМИ, когда с трудом читал строки телесуфлера, пытаясь объяснить пользу «антикоронавирусного» законопроекта. Журналисты высмеяли инцидент и отметили, что «именно поэтому кураторы Байдена не позволяют ему напрямую отвечать на вопросы представителей прессы».