Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Помощники Джо Байдена «закрыли рот» президенту

Помощники Джо Байдена «закрыли рот» президенту

Вашингтон, 10 марта. Помощники президента США Джо Байдена не дали ему ответить на вопросы журналистов, когда он посещал хозяйственный магазин в Вашингтоне.

Президент Америки осматривал хозяйственный магазин вместе с его владельцем. После этого журналисты попыталась задать Байдену несколько вопросов, в том числе о кризисе на границе с Мексикой. Однако он не смог ответить, так как его перебили помощники. Это видно в сюжете телеканала Fox News.

Джо Байден находится у власти с января 2021 года. За это время не было организовано ни одной пресс-конференции, что является столетним рекордом для глав Белого дома.

Ранее президент США привлек внимание СМИ, когда с трудом читал строки телесуфлера, пытаясь объяснить пользу «антикоронавирусного» законопроекта. Журналисты высмеяли инцидент и отметили, что «именно поэтому кураторы Байдена не позволяют ему напрямую отвечать на вопросы представителей прессы».

Новости партнеров