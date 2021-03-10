Уничтожение пожаром сразу 13 автомобилей под Тулой обернулось уголовным делом

Тула, 10 марта. Необычный пожар разыгрался накануне ночью в городе Донской, что под Тулой. Горели сразу тринадцать автомобилей, припаркованных на неохраняемой стоянке. Большинство из поглощенных огнем транспортных средств – пассажирские микроавтобусы, но сгорели и другие машины.

По сведениям ФАН, собственники у сгоревшего транспорта различные, а территория, где на ночь были оставлены машины, принадлежит местному индивидуальному предпринимателю. Среди утраченных в пожаре есть и принадлежавшая ему машина. Всего огонь уничтожил семь пассажирских микроавтобусов «Форд Транзит», пассажирский микроавтобус Volkswagen Multivan, два УАЗа, Nissan Pathfinder, Opel Zafira, Ford Galaxy. Общий ущерб, по информации ФАН, составил свыше 10 миллионов рублей.

«В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного Кодекса РФ», – заявили ФАН в пресс-службе регионального Управления МВД.

Выяснение обстоятельств случившегося на особом контроле. Версия об умышленном поджоге выражается и в факте возбужденного уголовного дела, и во внимании к мероприятиям, направленным на установление деталей происшествия. Расследование взял под личный контроль глава органов внутренних дел Тульской области Сергей Галкин. На специальном совещании он потребовал изобличить и задержать злоумышленников. Полицейские прилагают все усилия для максимального быстрого выявления лиц, умышленно уничтоживших чужие автомобили.