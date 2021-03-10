«JourФак Манукяна». Цензура на ТВ: за или против?

Дмитрий Певцов затронул важную для общества тему. Они призвал к цензуре на ТВ, чтобы зрители не смотрели малаховские шоу и «Дом-2». На эту тему возникла длительная дискуссия, большое количество спикеров высказалось за или против цензуры. Об этом — в новом выпуске авторской передачи Вадима Манукяна.

Предложение Дмитрия Певцова о необходимости цензуры на федеральном ТВ, чтобы использовать ее в качестве эффективного механизма для искоренения малаховских шоу и «Дома-2», вызвало мощный резонанс. Это кажется удивительным, но в сегодняшнем обществе консенсус отторжения вызывают именно эти два телешоу. Есть различия в позициях неприятия и путях выхода из этой ситуации, но большинство зрителей сходятся в одном — с этим пора заканчивать. Казалось бы, общество только недавно порадовалась закрытию «Дома-2» — и спустя 2,5 месяца снова объявили о его возвращении. И кто бы вы думали принес эту «благую весть»? Конечно же, Ольга Бузова. Так что здесь Певцов сыграл на опережение. А что же с шоу Малахова? Здесь уже Анатолий Вассерман рассказал о личной истории неприятия этого шоу. Он рассказал, что перестал на него ходить из-за перевирания героев прямо по ходу программы — и ему надоело ловить за язык Малахова.

Однако нашелся у Певцова и критик. Им оказался Владимир Познер. Он посчитал предложение артиста о необходимости цензуры на ТВ глупостью. В этом плане уже никого не удивило заявление Познера о том, что в эфире у коллег на федеральных каналах вполне может появиться и скопинский маньяк, который на днях вышел на свободу. Тут стоит заметить, что сам Познер к себе Виктора Мохова звать не собирается, потому что с точки зрения этики это не совсем верно. То есть в эфире у Познера должно быть все этично, а в других передачах хоть трава не расти. Такая логика?

Сошлись мы в спорах о цензуре в одном из эфиров с режиссером Юрием Грымовым. Я подчеркивал, что именно на ТВ цензура нужна, причем желательно ее делать силами самих же руководителей каналов, чтобы расчищать эти авгиевы конюшни. Я привел пример, как работает общественный резонанс, когда та или иная тема заостряется в медиа. Как правило, именно в этих случаях происходят изменения на каналах. Не стоит недооценивать реакцию общества. Именно в его силах обращать внимание на все непотребства и телебезобразия. Рано или поздно, если настойчиво бить в одну и ту же точку, изменения обязательно произойдут.