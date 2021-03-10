Американские республиканцы незаконно использовали образ Трампа для сбора пожертвований

Вашингтон, 10 марта. Республиканская партия США готовится к промежуточным выборам в Конгресс. Для сбора средств они без разрешения использовали фото и риторику экс-президента США Дональда Трампа.

Крупнейшим источником финансирования избирательных кампаний политических партий во время выборов в США являются пожертвования своих избирателей. Чтобы сыграть на чувствах разочарованных победой действующего президента США Джо Байдена, кандидата от Демократической партии, представители Республиканской партии начали использовать образ, цитаты и другие атрибуты бывшего президента и соперника Байдена на последних выборах Дональда Трампа, сообщает The Hill.

«Я всегда буду поддерживать Республиканскую партию и главные республиканские комитеты, но я не собираюсь поддерживать дураков и «бумажных республиканцев», зарабатывающих деньги на моем имени и образе», — заявил Трамп.

Экс-президент намерен провести блестящую кампанию на промежуточных выборах 2022 года и все-таки взять конгресс штурмом, однако он не давал своего официального согласия на использование имени и фото в агитационных материалах. Более того, многих своих коллег Трамп назвал «бумажными республиканцами» и призвал американских избирателей отказаться от пожертвований в фонды Республиканской партии и сосредоточиться на пожертвовании лично ему. Лишенные финансовой поддержки республиканцы не замедлили сделать публичное заявление.

«RNC (Национальный республиканский комитет. — Прим. ред.), NRSC (Национальный республиканский комитет Сената. — Прим. ред) и NRCC (Национальной республиканский комитет конгресса. — Прим. ред.) очень благодарны Дональду Трампу за всю ту поддержку, которую он оказывает Республиканской партии США и еще окажет в будущем. Благодаря его мощной повестке, мы смогли побить все рекорды по сборам средств и провести кандидатов от республиканской партии везде, где это возможно. Мы надеемся продолжить совместную работу, вернуть конгресс себе и продемонстрировать народу результаты нашей работы», — написали американские политики в коллективном обращении.

Юристы Дональда Трампа уже направили в ряд агитационных штабов досудебные претензии с требованием избавиться от всех агитационных материалов, как-либо связанных с личностью экс-президента. Сами республиканцы уверены, что закон не нарушают и ссылаются на Первую поправку к Конституции США — о свободе слова и мнений.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, как вице-президент США Камала Харрис фактически оставила не у дел президента Джо Байдена и лично проводит международные контакты, пока Байден «слоняется» по Белому дому или посещает магазин хозтоваров.