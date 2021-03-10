Медик назвала предельно допустимую норму блинов на человека

Москва, 10 марта. Человек за один прием пищи может съесть от трех до шести блинов без вреда для здоровья, заявил терапевт Тимур Асанов.

Употребление небольшого количества блинов за один прием пищи поможет человеку отметить Масленицу без каких-либо проблем со здоровьем. Чрезмерное употребление этого блюда может спровоцировать несварение желудка, чувство тяжести в нем и привести к так называемому блинному передозу и лишним килограммам. Такое мнение выразил врач-терапевт Тимур Асанов.

«Важно помнить, что в один прием пищи можно съесть от 3 до 6 блинов. Для мужчин и женщин норма будет разная. Для женщины — 3–4 блина, для мужчины — 6», — цитируют его РИА Новости.

При этом нужно брать во внимание и начинку, с которой будут блины. Самыми калорийными принято считать блины с джемом, вареньем или сгущенкой. Самыми «полезными» добавками к традиционному блюду Масленицы являются птица, икра и говядина, добавил медик.

Недавно диетолог Ольга Григорьян заявляла, что чрезмерное употребление сметаны с высоким процентом жирности может обернуться проблемами со здоровьем. Дело в том, что употребление сметаны с 20-30% жирностью создает серьезную нагрузку на печень. Кроме того, она истощает желчный пузырь и увеличивает количество животного жира в организме.