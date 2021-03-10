Моряки ВМС США оказались бессильны перед атакой клопов

Вашингтон, 10 марта. Полчища клопов заполонили атомную подводную лодку ВМС США USS Connecticut (класс Seawolf II), говорится в сообщении американских СМИ.

Насекомые на протяжении практически года обосновались на борту субмарины, а командование затягивало решение проблемы. Впервые инциденты с клопами были зафиксированы еще в марте 2020 года на учениях ICEX-2020 в акватории Северного Ледовитого океана. После этого экипаж несколько месяцев пытался справиться с «нашествием кровопийц», но безрезультатно. Об этом сообщил портал Navy Times.

Несмотря на жалобы матросов, командование передало официальный запрос в вышестоящие структуры только в декабре того же года. Официально подтвержденное присутствие клопов отмечено в феврале 2021 года, и только после этого была начата масштабная дезинсекция подлодки.

Первоначально офицеры отказывались верить морякам. Командиры требовали от подчиненных предоставить физическое присутствие заражения корабля клопами. Поймать вредителей оказалось довольно непростым занятием. Многие члены экипажа предпочитали спать не на своих местах, избегая ночлега в койках. В результате боеготовность USS Connecticut была на низком уровне из-за сильной усталости моряков.

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