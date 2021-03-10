Чтобы ручки были ухоженными, а пяточки нежными и гладкими, не обойтись без уходовых процедур. Маникюр и педикюр — базовые техники ухода, которые нужны каждой женщине круглый год. Но не всегда удобно подстраиваться под график мастера, а нередко своего «окна» приходится ждать неделями.

Решает проблему домашний аппарат для маникюра и педикюра. Компактное устройство позволяет обработать кутикулу, удалить гель-лак, отшлифовать ногтевую пластину, деликатно поработать с пяточками. Однако не все аппараты легко справляются с этими задачами, а при неправильном выборе могут нанести травму.

Как подобрать устройство правильно? И какой аппарат для маникюра в домашних условиях лучше? Отвечаем на эти вопросы в материале ФАН.

Аппарат для маникюра и педикюра — в чем разница

Мастера ногтевого сервиса используют один аппарат для работы с руками и стопами, меняя лишь фрезы. Из-за этого складывается впечатление, что любая «машинка» способна на работу «по всем фронтам». Однако это мнение не вполне верно. В салонах используют профессиональное оборудование, обладающее достаточной мощностью для выполнения целого комплекса работ. Устройства же, предназначенные только для домашнего применения, не всегда могут справиться с таким кругом задач.

Если машинка предназначена лишь для маникюра, она обладает характеристиками:

мощность — 30-40 Вт;

крутящий момент — 2 Нм;

количество оборотов в минуту — до 20 тысяч.

Чтобы работать с кутикулой и натуральной ногтевой пластиной, этого вполне достаточно. Но если вы планируете обрабатывать еще и огрубевшую кожу стоп, важно выбирать аппарат с более высокой мощностью.

Оптимальные характеристики следующие:

мощность — не менее 65 Вт;

крутящий момент — 2,8 Нм;

количество оборотов в минуту — не менее 35 тысяч.

Мощные устройства универсальны, однако при использовании такого девайса важно соблюдать осторожность. Чем мощнее машинка, тем выше риск получить травму при ее использовании. Поэтому мастера ногтевого сервиса советуют в качестве первого прибора приобретать машинку меньшей мощности, а потом, уже «набив руку», выбирать ту, что помощнее.

Какой аппарат для домашнего маникюра лучше

При выборе устройства для домашнего использования важно обращать внимание не только на его базовые характеристики, но и особенности конструкции. Безусловно, выбирать девайс в интернет-магазине удобно и выгодно, но это как раз тот случай, когда нельзя делать покупку «по картинке».

Необходимо подержать машинку в руках, оценить удобство и вес ее ручки, включить аппарат и почувствовать его в работе. Слишком большая или, наоборот, очень тонкая ручка, которая некомфортно лежит в ладони, станет весомой причиной отказаться от покупки.

Вот семь особенностей, которыми обладают лучшие аппараты для домашнего маникюра 2021 года.

1. Легкая и комфортная ручка

Это главный рабочий инструмент мастера, поэтому держать ручку в ладони должно быть удобно. Даже если вы не собираетесь делать маникюр родственникам и подругам, комфорт использования все равно важен, так как поможет избежать травм.

Оптимальный вес ручки — 200 граммов. Ее нижняя часть, на которую приходится захват пальцев, должна иметь силиконовые или другие рельефные вставки. Материал корпуса может быть любым: и пластик, и металл служат одинаково долго. Обращайте внимание на расположение кнопок, они не должны мешать при работе.

2. Отсутствие вибрации

Понять, вибрирует ли ручка или нет, можно только включив прибор. Устройство может быть абсолютно бесшумным или издавать тихий звук. Но чего оно делать не должно, так это дрожать, подергиваться и даже едва заметно вибрировать. Если в руке ощущается хоть малейшее движение, покупать такой аппарат не стоит. В противном случае риск травм при выполнении маникюра серьезно возрастает.

3. Мощность до 60 Вт

Так как домашние приборы используются для работы с руками и ногами, важно, чтобы мощность прибора соответствовала этим задачам. Универсальным можно считать аппарат, который обладает мощностью 50-60 Вт, а его фреза способна крутиться со скоростью не менее 35 тысяч оборотов в минуту.

Если использовать машинку для педикюра не планируется, можно обойтись маломощной — до 35 Вт. Но практика показывает, что со временем возможности маломощного устройства огорчают и кажутся недостаточными.

4. Провод удобной длины

Здесь важно учитывать, где и в каких условиях будет использоваться прибор. Если розетка рядом — подойдет и короткий шнур, если далеко — потребуется провод подлиннее. В последнем случае удобно использовать шнур, частично свернутый спиралью. Такой не путается на столе и позволяет дотянуться до далекой розетки.

Для домашнего использования можно использовать аппараты на батарейках и аккумуляторах. От сетевых моделей их отличает мобильность, а значит выполнять маникюр можно, удобно расположившись на диване, а педикюр — просто в ванной.

Но важно помнить, что качественно машинка будет работать лишь тогда, когда ее заряд «полон». Если аккумулятор разряжен, количество оборотов фрезы серьезно снижается, а значит и качество обработки падает. Батарейки же придется менять довольно часто, что потребует дополнительных расходов.

5. Основной и дублирующий регуляторы

В бытовых непрофессиональных аппаратах регулятор может находиться только на корпусе устройства. В полупрофессиональных и профессиональных его помещают еще и на ручку. Последняя конструкция удобнее: переключать скорости приходится часто, так как для кутикулы, ногтя и снятия лака нужны разные обороты. Если пытаться работать на одной скорости, травмы неизбежны.

6. Гладкий корпус

Корпус может быть изготовлен из пластика или металла — в данном случае материал не принципиален. Важно лишь, насколько удобен он в очистке. Во время использования на корпус попадает пыль от спиленного гель-лака, ногтей, частички кожи. Если он выполнен из мягкого пластика, микроскопические загрязнения будут задерживаться на нем, и со временем прибор станет выглядеть неопрятно. Если же корпус гладкий, поддерживать его в чистоте значительно проще.

Иногда аппараты комплектуют силиконовыми подставками, которые предупреждают скольжение по столу. Такие «аксессуары» не имеют практической пользы: они лишь занимают место и собирают пыль.

7. Набор фрез

Производители комплектуют аппараты наборами фрез, благодаря чему пользоваться устройством можно сразу после покупки. Для домашнего применения нужны минимум четыре фрезы:

«пламя» — с ее помощью снимают тонкую кожу на ногте в районе кутикулы;

корундовая — такой обрабатывают саму кутикулу;

«кукуруза» — она нужна для деликатного удаления слоя гель-лака;

полировщик — используется для удаления шероховатостей на коже вокруг ногтей и стоп.

Если фрез в комплекте нет, можно приобрести базовый набор отдельно.

8. Дополнительные функции

Они не обязательны, но, как правило, упрощают использование устройства, делают его применение более комфортным и приятным. Одна из полезных дополнительных функций — реверсный режим. Она изменяет направление движения фрезы на противоположное и помогает лучше обработать кутикулу и отполировать кожу.

Удобна функция подсветки на ручке. Благодаря ей не нужно заботиться о качественном освещении рабочего места, а обработка станет точной и более аккуратной. А вот мощность более 65 Вт, количество оборотов фрезы от 40 тысяч, управление ножной педалью, контроль нагрева — все это важно для профессиональных устройств, которые используют в маникюрных кабинетах. В домашних условиях, когда аппарат работает лишь время от времени, нет необходимости переплачивать за эти дополнения.

Рейтинг аппаратов для маникюра

В этот рейтинг вошли машинки, которые заслужили признание экспертов и пользователей. Предлагаем вам топ-8 проверенных и популярных моделей.

Strong 210/105L

Эту машинку можно считать профессиональной, так как она обладает высокой мощностью, практически бесшумна, выдает до 35 тысяч оборотов, благодаря чему подходит для работы не только с натуральными ногтями, но также с искусственными и со стопами. Аппарат для маникюра Strong этой модели выпускают с педалью для маникюрных салонов и без педали — для домашнего применения. Авторитет бренда на рынке высок, так как производитель — корейская компания, которая также занимается разработкой и производством хирургического оборудования.

По отзывам, устройство надежное, удобное в использовании и приятное внешне. Поставляется в хорошей комплектации. Микромотор оснащен системой охлаждения, что делает возможными продолжительные уходовые процедуры. Среди недостатков пользователи отмечают дорогое обслуживание в официальном сервисном центре и отсутствие шкалы частоты вращения на регуляторе, из-за чего настраивать его приходится «на глаз».

Средняя цена — 14 890 рублей.

Marathon 3 Champion

Еще один аппарат, который претендует на звание профессионального, но его часто выбирают для домашнего применения. Он мощный, скоростной, поставляется с набором ручек с тонким корпусом для точности обработки. Аппарат для маникюра Marathon привлекает надежностью, тихой работой и компактностью. Количество оборотов можно регулировать, но, как и в предыдущей модели, шкалы скорости нет, что не слишком удобно. Еще один минус— нагрев ручки при продолжительной работе, поэтому для домашнего применения и даже небольшого маникюрного кабинета машинка подходит, а для потокового обслуживания клиентов — нет.

В отзывах пользователи отмечают, что устройство отлично справляется со своими функциями, не вибрирует, работает тихо. Комплектуется длинным шнуром, а сам корпус гладкий и без острых углов, выглядит эстетично и прост в уходе.

Средняя цена — 8990 рублей.

Beurer MP 100

В линейке бытовых машинок аппарат для маникюра Beurer — один из лидеров покупательских симпатий. Его выбирают за стильный вид, комплект из 10 насадок и немецкое качество — производят технику в Германии. Используют для рук и стоп, что определяется его достаточной мощностью. Оснащен удобными опциями: реверсом, подсветкой ручки, скорость можно плавно регулировать.

По отзывам покупателей, машинка очень удобна, не требует покупки дополнительных фрез. Корпус качественный, фрезы и ручка компактно уложены в специальный пенал в его верхней части. Однако при длительном использовании сильно греется, поэтому сделать один за другим и маникюр, и педикюр не получится. Да и стоит для «любительской» техники дороговато.

Средняя цена — 10 150 рублей.

RuNail PM-35000

Несмотря на то, что производитель обеспечил машинке высокое количество оборотов и достойную мощность, важно понимать, что аппарат для маникюра RuNailне предназначен для салонного применения. Если использовать его дома время от времени, чтобы привести в порядок ручки и ножки, он будет служить верой и правдой годами. Если же пытаться «выжать по максимуму», отработает заявленный производителем гарантийный период в шесть месяцев, и, наверное, все.

При аккуратном бытовом использовании модель от российского производителя удобна и практична. Ручка легкая, хорошо лежит в ладони, при включении не создает вибраций, интенсивность вращения фрезы можно плавно регулировать. Есть и реверс, и даже педаль в комплекте. Из недостатков отмечают лишь навязчивое жужжание во время работы и некачественные фрезы, которыми комплектуется устройство. Но стоимость машинки компенсирует эти минусы.

Средняя цена — 5040 рублей.

IriskProfessionalJD-400

Эту модель производитель позиционирует как профессиональную, хотя ее характеристики вряд ли дотягивают до повседневной эксплуатации в салоне. Но вот для домашнего применения российский аппарат для маникюра Irisk отлично подходит. Скорости вращения его фрез достаточно для работы с натуральными и искусственными ногтями, грубой кожей стоп. Машинка служит долго, комплектуется удобной и легкой ручкой, недорогая в обслуживании и что особенно важно — дешевле многих своих конкурентов.

Низкая цена позволяет смириться с ее специфичным дизайном на подобии техники из процедурных кабинетов, ползунковым регулятором и неудачным набором фрез, который придется заменить другими насадками.

Средняя цена — 4800 рублей.

NailMaster ZS-603

В комплектации предусмотрен набор фрез для маникюра и обработки стоп, подставка для ручки. Сама ручка аппарата для маникюра NailMaster — легкая, эргономичной формы, прибор — компактный и выносливый. Для домашнего применения он вполне подходит и по мощности, и по скорости вращения насадок. Последнюю можно плавно регулировать. Поставляется устройство в разных цветах и по приятной цене.

По отзывам, привлекает внимание эффективностью работы и низким уровнем шума. Но ожидать от машинки чудес не стоит: использовать ее стоит только в личных целях.

Средняя цена — 2200 рублей.

NailDrill PRO ZS-717

Эта модель интересна доступной стоимостью и богатой комплектацией. Аппарат для маникюра NailDrill поставляется с пылесосом, что решает проблему утилизации микрочастиц кожи и ногтей во время работы. Позиционируется как профессиональная техника: обладает скоростью вращения до 60 тысяч оборотов, при перегрузке отключается. Интересен и дизайн модели с большим цифровым табло, которое позволяет контролировать настройки.

В комплекте набор из трех керамических фрез для ногтевой обработки. Ручка выполнена в металлическом корпусе и оснащена системой охлаждения. Из минусов модели можно назвать небольшой гарантийный срок, заявленный производителем: всего шесть месяцев на аппарат и три месяца на пылесос.

Средняя цена — 6690 рублей.

Mercedes2000

Для первого знакомства с домашним аппаратным маникюром можно выбрать максимально безопасный прибор. Мощность аппарата для маникюра Lina Mercedes 2000 составляет 10 Вт, а скорость вращения насадки не превышает 20 тысяч оборотов. Это маломощный прибор, используя который даже новичок вряд ли сможет травмировать нежную кутикулу. Он справляется с натуральными ногтями, шлифовкой кожи, поможет снять гелевое покрытие. Но вот со шлифовкой стоп придется постараться, да и результат вряд ли устроит.

Прибор выполнен в компактном корпусе, дополнен комплектом насадок и тонкой пластиковой ручкой.

Средняя цена — 2490 рублей.