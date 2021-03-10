Парламент Ливии утвердил состав Правительства национального единства

Сирт, 10 марта. Члены Палаты представителей Ливии утвердили состав Правительства национального единства.

Глава Палаты представителей Агила Салех объявил о предоставлении доверия правительству во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой. На заседании присутствовали 134 депутата, 132 из которых проголосовали за новый состав правительства, двое воздержались, 36 законодателей не присутствовали на заседании.

«Это правительство наделено вотумом доверия», — заявил Салех после голосования.

Новое правительство будет состоять из 26 министров и двух заместителей премьера. Все члены нового кабинета министров, согласно достигнутым договоренностям, не должны занимать посты в предыдущих правительствах Ливии.