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Парламент Ливии утвердил состав Правительства национального единства

Парламент Ливии утвердил состав Правительства национального единства

Сирт, 10 марта. Члены Палаты представителей Ливии утвердили состав Правительства национального единства.

Глава Палаты представителей Агила Салех объявил о предоставлении доверия правительству во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой. На заседании присутствовали 134 депутата, 132 из которых проголосовали за новый состав правительства, двое воздержались, 36 законодателей не присутствовали на заседании.

«Это правительство наделено вотумом доверия», — заявил Салех после голосования.

Новое правительство будет состоять из 26 министров и двух заместителей премьера. Все члены нового кабинета министров, согласно достигнутым договоренностям, не должны занимать посты в предыдущих правительствах Ливии.

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