Эксперты The Drive раскрыли секрет надувного обтекателя советской ядерной ракеты

Вашингтон, 10 марта. Американские обозреватели заинтересовались видеозаписью с советской межконтинентальной ракетой РТ-23 комплекса «Молодец» с надувным обтекателем.

Кадры с советской ракетой опубликовали в Twitter, а уже там ее оценили авторы американского издания The Drive, которых поразило нетипичное решение советских инженеров. Авторы портала отметили, что только у СССР были железнодорожные ракетные комплексы мобильного базирования. Однако привлекла американских обозревателей другая нетипичная находка инженеров: обтекатель ракеты был выполнен из гофрированной металлической внутренней структуры. Иными словами, он был надувной. В The Drive выдвинули предположение, что обтекатель надували за счет давления, которое нагнетал аккумулятор внутри ракеты.

Since we’re doing nuclear train things, the rail version of the SS-24 Scalpel had an inflatable nose cone. @nuclearkatie @NuclearAnthro @SmittySec pic.twitter.com/5y6pVcEXv9