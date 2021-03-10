Эксперты The Drive раскрыли секрет надувного обтекателя советской ядерной ракеты

Вашингтон, 10 марта. Американские обозреватели заинтересовались видеозаписью с советской межконтинентальной ракетой РТ-23 комплекса «Молодец» с надувным обтекателем.

Кадры с советской ракетой опубликовали в Twitter, а уже там ее оценили авторы американского издания The Drive, которых поразило нетипичное решение советских инженеров. Авторы портала отметили, что только у СССР были железнодорожные ракетные комплексы мобильного базирования. Однако привлекла американских обозревателей другая нетипичная находка инженеров: обтекатель ракеты был выполнен из гофрированной металлической внутренней структуры. Иными словами, он был надувной. В The Drive выдвинули предположение, что обтекатель надували за счет давления, которое нагнетал аккумулятор внутри ракеты.

Since we’re doing nuclear train things, the rail version of the SS-24 Scalpel had an inflatable nose cone. @nuclearkatie @NuclearAnthro @SmittySec pic.twitter.com/5y6pVcEXv9 — Chase (@ChalexTheGreat) March 9, 2021

При модификации ракеты для железнодорожного базирования советские специалисты столкнулись с тем, что снаряд был длиннее любого стандартного вагона и не помещался в него, так что решили уменьшить его размер за счет замены обтекателя более компактным. При этом аэродинамические показатели не пострадали.

Ранее издание RT передавало, что замглавы Объединенного комитета при Пентагоне генерал Джон Хайтен признал отставание США в области ядерных вооружений от России. Военное руководство страны настояло на скорейшей модернизации американской «ядерной триады».