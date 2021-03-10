Симферополь, 10 марта. Крым подсчитает ущерб, который был нанесен киевскими властями полуострову и России перекрытием Северо-Крымского канала.

Глава крымского парламента Владимир Константинов поручил профильным структурам подсчитать ущерб, нанесенный со стороны Украины. Информация необходима для составления иска и предъявления претензий организаторам процесса перекрытия канала.

Жители Крымского полуострова провели законный референдум в 2014 году для воссоединения с Россией. Граждане выступили против политики киевского режима, который установился после государственного переворота на Украине.

Федеральное агентство новостей сообщало, что украинцы удивились реакции жителей Крыма на истребители под Севастополем.