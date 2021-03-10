Журналистка Медведева оценила интервью пресс-секретаря Зеленского

Киев, 10 марта. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель для своей должности имеет низкий уровень профессионализма. Так считает украинская журналистка Олеся Медведева.

Донецкий блогер оценила интервью представителя украинского президента с главредом издания «Гордон» Алесеем Бацманом. Она заявила, что все заявления о непрофессионализме Мендель имеют под собой почву.

«Мендель в своем новом интервью жалуется на травлю и мочилово. Посмотрела я уже полчаса этого интервью и просто офигела от тупости, лицемерия этой особы», — написала Медведева в Facebook.

Журналистка добавила, что Юлия Мендель в ходе интервью путала понятия, назвала генпрокурора политиком и «зализала зеленую команду до дыр». В импровизации же Мендель и вовсе «дуб — дерево хвойное».

«Поведение «базарной бабы» в кадре, как и внешний вид (простите, я не осуждаю женскую внешность, но тут речь именно о соответствии своей должности), сыпет всякими англицизмами особенно не к месту, куча слов-паразитов «типа», «по ходу», — поделилась с подписчиками уроженка Горловки.

Федеральное агентство новостей информировало, что Зеленский растерялся из-за санкций США против украинского миллиардера Игоря Коломойского.