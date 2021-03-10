Раймонд Паулс высказался о «Спутнике V», российском ТВ и счастливой жизни в СССР

Рига, 10 марта. Латвийский композитор Раймонд Паулс пообщался со СМИ на животрепещущие темы о COVID-19, России и своей счастливой жизни в СССР.

Композитор весьма определенно высказался по поводу политизации ситуации с вакцинами от коронавируса. Эту проблему нельзя смешивать с политикой, считает Паулс, это не смешно, когда касается близких людей. Издание Sputnik опубликовало часть интервью Раймонда Паулса, которое он дал русскоязычной газете в Финляндии.

«Видите ли, русскую вакцину они колоть не будут, потому что она — русская. Какое мое дело, где сделано лекарство, которое спасет мою жизнь. Мне лекарство нужно, как и моя жизнь. Мне не важно, где сделано эффективное лекарство — в Китае, Америке или России», — заявил композитор.

С недавнего времени в Латвии запретили российские телеканалы, но Паулс продолжает смотреть передачи из Москвы. С этим городом у него связаны воспоминания юности, которые композитор считает чудесными.

Паулс высказал восхищение музыкальным образованием в советское время, особенно в отношении классической музыки. Хотя отметил, что несмотря на запреты властей, музыканты играли то, что хотели.

Рассказал композитор о своих предках и потомках, о роли родителей в жизни и о своей внучке. Лишь недавно он узнал, что его бабушка была русской. Отца переименовали из Владимира в Вальдемара в 30-е годы, брата звали Василий, а сестру Ольгой. Обе внучки композитора получили достойное образование в США, знают иностранные языки. Но одна из них сделала весьма странный выбор и работает в доме престарелых, отметил Паулс.

Вспоминая о военных годах, Паулс рассказал, как майор Красной армии спас его глаза после баловства со снарядом, который взорвался и обжег лицо. Красноармеец намазал кожу мазью, которой спасались бойцы на войне, тем самым сохранил зрение будущему известному композитору.

В интервью Федеральному агентству новостей Раймонд Паулс откровенно заявлял, что Прибалтика стала провинцией и для Запада, и для Востока, несмотря на открытие границ.