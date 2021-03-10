Актриса Евгения Лютая сравнила третий брак с «просроченным продуктом»

Москва, 10 марта. Актриса Евгения Лютая после двух неудачных браков вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал певец Борис Дьяков. Но и эти отношения были обречены.

С третьим мужем — солистом в ансамбле песни и пляски имени А. В. Александрова — она познакомилась через однокурсника. В союзе с Борисом артистка во второй раз стала матерью. Более того, ее третий муж принял сына от предыдущих отношений.

Евгения была уверена, что с Борисом она проживет всю жизнь. Но их брак оказался непрочным.

«Мне кажется, что у нас были прекрасные отношения, но вышел срок любви. Я не стала спасать просроченный продукт. Нужно уметь заканчивать отношения до того, как они сильно испортились, и вы возненавидели друг друга», — пояснила кинодива в эфире программы «Судьба человека».

У Евгении за плечами три брака. Она также могла стать супругой актера театра и кино Антона Макарского. Пара даже ездила к родителям Евгении, чтобы взять благословение. Но неожиданно отношения между влюбленными резко прекратились. При этом Антон, несмотря на расставание, продолжал опекать экс-возлюбленную.