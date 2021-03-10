Депутат Алексей Чепа: Враги пытаются сделать все, чтобы ухудшить нам жизнь

Москва, 10 марта. Член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Алексей Чепа заявил ФАН, что на данный момент он не видит связи между замедлением работы социальной сети Twitter в России и временным прекращением работы сайтов госорганов. Но, по словам депутата, ничего нельзя исключать.

«Мы [на заседаниях комиссии] обсуждаем конкретные случаи, а какие-то предположения не рассматриваем, — пояснил он. — Обсуждаем факты иностранного вмешательства, а это немного другой вопрос. Но все равно я думаю, что наши враги пытаются сделать все, чтобы ухудшить нам жизнь».

В свою очередь, депутат Госдумы Эрнест Валеев отметил в интервью ФАН, что факты временного отсутствия в среду работы многих сайтов государственных организаций и учреждений России вполне могут быть рассмотрены в профильных комитетах и комиссии нижней палаты парламента.

«На данный момент такие выводы я не могу делать без предварительного изучения, — признался Валеев. — Поэтому я бы воздержался от каких-либо оценок, пока мы не разобрали всю ситуацию. Но то, что эти факты требуют внимательного изучения, в том числе и возможная взаимосвязь между ними, — это однозначно».

По словам собеседника ФАН, в первую очередь это касается комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, который возглавляет Александр Хинштейн.

«Также у нас есть комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, — напомнил депутат. — Вот в ее пределах, видимо, тоже все будет рассматриваться. А сейчас это гадание на кофейной гуще — что и как... Но разбираться, безусловно, надо».

Говоря о вышеупомянутой комиссии, первый заместитель председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции имеет в виду, прежде всего, именно формат обсуждения того или иного вопроса.

«В пределах этой комиссии изучаются всевозможные поползновения [против РФ], тем более на фоне различных угроз о блокировке нас в той или иной сфере, если ссылаться на господина Джо Байдена», — заключил Валеев.

Ранее в среду стало известно, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) начала замедлять работу Twitter за нежелание удалять из соцсети запрещенный контент. Вскоре в России «легли» многие сайты, в том числе государственных органов: Кремля, Госдумы, Совета Федерации, Следственного комитета, МВД, министерств и ведомств. Через какое-то время все они возобновили работу.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, член Совета по развитию цифровой экономики при СФ Ирина Рукавишникова заявила ФАН, что единственный цивилизованный путь, по которому должны идти все зарубежные IT-гиганты, — официально открывать в России свои представительства и соблюдать законодательство.