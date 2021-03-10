Новый перинатальный центр Йошкар-Олы начнет работать в следующем году

Йошкар-Ола, 10 марта. Строительство высокотехнологичного корпуса перинатального центра является одним из главных событий 2021 года в Йошкар-Оле. Объект осмотрел губернатор Марий Эл Александр Евстифеев.

Медицинское учреждение готово на 50%. Завершение работ запланировано на 1 декабря 2021 года. Строительство идет по графику, отставаний не наблюдается, рассказал директор генподрядной организации Руслан Муталиев. Морозы не помешали специалистам закончить кладку стен и перегородок технического этажа, пишет «Медиапоток».

«На сегодняшний день все общестроительные работы завершены, остается только часть фасадных работ — это витражи, окна, утепление фасада, и к 20-м числам марта мы готовы пустить тепло для того, чтобы продолжить внутренние работы по отделке», — добавил Муталиев.

Сейчас рабочие осуществляют монтаж систем вентиляции и дизель-генераторной. В следующем месяце здесь начнутся внутренние отделочные работы. Жесткий график нельзя нарушать, подчеркнул Евстифеев. На строительство объекта, который начнет работать в 2022 году, выделили большие деньги, напомнил глава республики.

Возведение не менее важных зданий продолжается в Йошкар-Оле. Недавно губернатор проинспектировал строительство филармонии имени Эшпая. Объект планируется сдать до конца текущего года.