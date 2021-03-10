«Гоблин» Пучков о скандале с Резником: «Служба народу или наркотики, только так!»

Писатель и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков прокомментировал наркотический скандал с петербургским депутатом Максимом Резником. По мнению Пучкова, тем, кто подозревается как минимум в употреблении наркотиков, нет места в законодательной власти. Да и вообще законодателей стоит на регулярной основе проверять, не увлекаются ли они в свободное от законодательных инициатив время чем-то запрещенным, говорит видеоблогер.

Комментируя инцидент с Максимом Резником, Пучков сослался на недостаточность информации, появившейся по этому поводу в СМИ, тем более что самого парламентария не обыскивали и не допрашивали в связи с наличием у него депутатской неприкосновенности.

По мнению Дмитрия Пучкова, есть только один выход, чтобы избегать подобных ситуаций: на регулярной основе проверять представителей законодательной и исполнительной власти на наличие наркотиков в организме.

«У всех депутатов периодически нужно брать анализ на наличие в организме конопли, кокаина, других интересных веществ», — отметил блогер в комментарии ФАН.

Граждане же не хотят лететь на самолете, которым управляет нетрезвый пилот; ездить на такси, за рулем которого — пьяный или обкуренный водитель. Точно так же никто не хочет, чтобы представители власти всех уровней занимались своей деятельностью под наркотиками, говорит собеседник ФАН.

«Если человек претендует на то, чтобы принимать законы, он должен доказать, что он чист. Хочешь работать — выбирай! Служба народу или наркотики, только так!» — подчеркнул Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Во вторник, 9 марта, петербургская полиция застала депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника в принадлежащей родственнику его жены квартире на канале Грибоедова. Квартира привлекла внимание правоохранителей в связи с подозрением, что там производятся, фасуются и продаются наркотические вещества. По информации ФАН, в ходе обыска наркотики там действительно были обнаружены. Сообщается, что один из задержанных утверждал, что обнаруженные наркотики принес в квартиру Резник. Об этом говорится в протоколах, которые есть в распоряжении ФАН.

Сам парламентарий был опрошен и отпущен в связи с наличием у него депутатской неприкосновенности. При этом Резник отказывается давать вразумительные объяснения, почему он оказался в квартире, где, предположительно, занимались производством наркотиков. Напомним, этот депутат несколько раз оказывался в центре скандалов, связанных с наркотиками.

С связи с происшедшим депутат Госдумы Виталий Милонов направил запрос в Следственный комитет РФ с требованием лишить Резника депутатской неприкосновенности. Это предложение поддерживает эксперт комиссии по СМИ ОП РФ Вадим Манукян.