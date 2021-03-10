Звезда «Склифосовского» Евгения Лютая назвала причину разрыва отношений с мужем-нигерийцем

Москва, 10 марта. Актриса Евгения Лютая в эфире программы «Судьба человека» назвала разные менталитеты причиной развода со вторым мужем — уроженцем Нигерии.

Звезда «Склифосовского» познакомилась со Стивом Адамсом в Москве. Их объединила любовь к латиноамериканским танцам. Тогда знаменитость не могла представить, что перед ней стоит ее будущий муж.

Стив взял опеку над Евгенией. И ей так понравилось это чувство расслабленности в объятиях мужчины, что у них начался бурный роман. Их влюбленность переросла в серьезные чувства, и они поженились. Но брак продлился недолго.

«Мы расстались из-за разности менталитетов. Когда ты влюблена, то тебе кажется, что ты можешь изменить человека. Но у меня ничего не получилось. Я человек не из того теста, который подстроится под другой менталитет. У нас были высокие отношения. Мы ребенка не делили. Даже вопрос так не стоял, — пояснила актриса. — Мы расставались примерно через полгода. Он, конечно, пытался вернуться в семью, но не вышло».

Сейчас бывшие влюбленные поддерживают теплые отношения. Стив общается и с сыном, и с Евгенией.

Лютая также рассказала, что чуть не стала женой актера Антона Макарского. Пара готова была пожениться, но их отношениях резко оборвались.