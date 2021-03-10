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Карликовая игрунка тульского экзотариума стала мамой

Карликовая игрунка тульского экзотариума стала мамой

Тула, 10 марта. Пара обезьянок, чей размер меньше ладони, стали родителями. Пол малыша пока не известен. Он крепко держится за маму и трогать его пока нельзя.

«Пара игрунок живет у нас около двух лет. За это время они уже третий раз становятся родителями. Это говорит о том, что им созданы оптимальные условия для жизни. Вольер должен быть просторным. Также необходимо укрытие, куда они смогут спрятаться как ночью, так и днем. Обязательны спортивные объекты: коряги, кольца и канаты, чтоб обезьянки не скучали», — рассказала ФАН экскурсовод тульского областного экзотариума Анастасия Захарова.

Для полноценной жизни обезьянкам необходим и правильно подобранный рацион. Кушают они насекомых, фрукты, йогурты и каши.

«Хотя в дикой природе приматы не питаются кашей, у нас же они с огромным удовольствием ее едят. Это необходимо для восполнения  микроэлементов, ведь многие фрукты их рациона настолько экзотические и редкие, что мы просто не можем их достать. Происходит замена продуктов. Это нормально», — говорит Анастасия.

Новорожденный малыш игрунок довольно крупный. Размером он чуть меньше указательного пальца и весит около 20 граммов. Точнее пока сказать нельзя. Для сравнения, вес взрослой игрунки 200 граммов, для туловища 10-15 сантиметров и столько же длина хвоста.

Первую неделю о новорожденном будет заботиться исключительно мама. Через неделю о нем заботу о нем возьмет отец семейства. Активное участие в его воспитании начнут принимать старшие братья-сестры, дети этой пары от предыдущих пометов. Они все живут в одном вольере. Благо места всем хватает. А маме дадут отдохнуть. На руки к самке он будет перелезать только в момент кормления. А вот определить пол обезьяньего ребенка можно будет только через месяц. Тогда же будет выбрано ему имя.

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