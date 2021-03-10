Карликовая игрунка тульского экзотариума стала мамой

Тула, 10 марта. Пара обезьянок, чей размер меньше ладони, стали родителями. Пол малыша пока не известен. Он крепко держится за маму и трогать его пока нельзя.

«Пара игрунок живет у нас около двух лет. За это время они уже третий раз становятся родителями. Это говорит о том, что им созданы оптимальные условия для жизни. Вольер должен быть просторным. Также необходимо укрытие, куда они смогут спрятаться как ночью, так и днем. Обязательны спортивные объекты: коряги, кольца и канаты, чтоб обезьянки не скучали», — рассказала ФАН экскурсовод тульского областного экзотариума Анастасия Захарова.

Для полноценной жизни обезьянкам необходим и правильно подобранный рацион. Кушают они насекомых, фрукты, йогурты и каши.

«Хотя в дикой природе приматы не питаются кашей, у нас же они с огромным удовольствием ее едят. Это необходимо для восполнения микроэлементов, ведь многие фрукты их рациона настолько экзотические и редкие, что мы просто не можем их достать. Происходит замена продуктов. Это нормально», — говорит Анастасия.

Новорожденный малыш игрунок довольно крупный. Размером он чуть меньше указательного пальца и весит около 20 граммов. Точнее пока сказать нельзя. Для сравнения, вес взрослой игрунки 200 граммов, для туловища 10-15 сантиметров и столько же длина хвоста.

Первую неделю о новорожденном будет заботиться исключительно мама. Через неделю о нем заботу о нем возьмет отец семейства. Активное участие в его воспитании начнут принимать старшие братья-сестры, дети этой пары от предыдущих пометов. Они все живут в одном вольере. Благо места всем хватает. А маме дадут отдохнуть. На руки к самке он будет перелезать только в момент кормления. А вот определить пол обезьяньего ребенка можно будет только через месяц. Тогда же будет выбрано ему имя.