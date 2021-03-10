Центробанк выявил сговор о разгоне цены на акции, организованный в Telegram

Москва, 10 марта. Нерыночные операции с акциями «Россети Юг», выявленные Банком России, вызвали подозрения о сговоре участников рынка о разгоне цены, организованном в Telegram-каналах.

Котировки ценных бумаг компании начали расти в цене и объеме торгов в пятницу, на максимуме рост достигал 6,73% — до 4,995 копейки. В течение дня с акциями «Россети Юг» было заключено сделок на 10,37 млн рублей. Обычно их объем не превышает 200 тыс. рублей, следует из данных Мосбиржи. Всего за день объем торгов был равен 15 млн рублей.

Сотрудники департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам выявили, что зафиксированная автоматической системой повышенная активность вызвана «скоординированными действиями» инвесторов для «создания искусственной волатильности» активов. Позже регулятор выявил Telegram-каналы, где распространялась информация об операциях с акциями. ЦБ направил запрос о блокировке счетов более 60 клиентов в ряд крупных банков.

Доля розничных инвесторов в структуре торгов акциями на фондовом рынке выросла по итогам 2020 года с 34% до 47%, сообщил ранее регулятор.