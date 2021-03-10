Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Кении и Марокко

Москва, 10 марта. Власти Кенни и Марокко разрешили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории своих стран, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Препарат «Спутник V» одобрили уже в 48 странах мира, обратил внимание глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Общее население этих стран уже превысило 1,2 млрд человек. Российская вакцина от коронавируса сейчас занимает второе место в мире по популярности, подчеркнул он.

Сотрудники российского НИЦ им. Гамалеи изобрели препарат «Спутник V» летом 2020 года. Разработка стала первой в мире вакциной от COVID-19. Массовая вакцинация россиян от коронавируса началась в начале 2021 года.