Павел Прилучный напугал фанатов видео с сыном в инвалидном кресле

Москва, 10 марта. Сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Тимофей оказался в инвалидном кресле. Видео с ребенком опубликовал звездный отец.

Пользователи социальных сетей тщательно следят за личной жизнью звезд, которые расстались в прошлом году. И Агата, и Павел регулярно публикуют кадры с детьми, демонстрируя, что никаких сложностей в общении с наследниками нет.

Прилучный разместил шокирующее видео с восьмилетним сыном Тимофей. Ребенок находится в инвалидном кресле. Это сильно напугало интернет-пользователей. Некоторые предположили, что у сына артистов проблемы со здоровьем и ему нужна помощь.

Позднее выяснилось, что Тимофей был с отцом на съемочной площадке. А инвалидная коляска — всего лишь реквизит, которым решил воспользоваться ребенок.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце закрутили роман, когда снимались в сериале «Закрытая школа». В 2011 году пара поженилась. В браке у артистов родились двое детей. В начале прошлого года влюбленные объявили о расставании, но разойтись спокойно им не удалось. Сейчас бывшие супруги пытаются поддерживать теплые отношения.