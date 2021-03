«Наблюдатели» от США: ФАН нашел новые доказательства связи Bellingcat с ЦРУ

Организация Bellingcat все чаще фигурирует в заголовках новостей, где по тому или иному поводу обвиняется Россия. Детище британца Элиота Хиггинса исправно представляет «доказательства» вины Москвы в «отравлении» Алексея Навального, Сергея Скрипаля и болгарского оружейного барона Емельяна Гебрева, падении малазийского Боинга над Донбассом, попытке свержения коррумпированного лидера Черногории Мило Джукановича и даже во вмешательстве в электоральный процесс в Боснии при помощи казачьего ансамбля песни и пляски. Вслед за каждым расследованием Bellingcat на Западе начинается обсуждение новых антироссийских санкций.

Bellingcat утверждает, что является организацией, независимой от каких-либо государственных акторов. Многочисленные разоблачения давно доказали, что это не так. Новые документы, попавшие в распоряжение Федерального агентства новостей, подтверждают тесные связи между Bellingcat и спецслужбами США.

Отцы-основатели

Bellingcat сейчас существует в формате двух юридических лиц. Первое — британская компания Bellingcat Ltd., основанная Элиотом Уордом Хиггинсом 5 ноября 2015 года. Другое юридическое лицо — Stichting Bellingcat — нидерландская неправительственная организация (НПО), образованная 11 июля 2018 года. Именно о ней говорится на официальном сайте Bellingcat в разделе About. Там же содержится информация о ее нынешнем руководстве и составе наблюдательного совета (позже мы вернёмся к этому вопросу). Редакция ФАН смогла получить учредительные документы Stichting Bellingcat и выяснить, кто же основал эту организацию. В учредительном акте (Akte Oprichting) указаны имена всего троих людей.

Один — все тот же Элиот Хиггинс, бывший на момент 11 июля 2018 единственным членом совета управляющих. Хиггинс — главная на тот момент медиа-персона проекта. А вот имена двоих других личностей почти не встречаются в расследованиях, проведенных Bellingcat. Однако они тесно связаны со спецслужбами США. Это первые члены наблюдательного совета Bellingcat: Пол Раду и Кейт Хиатт.

Именно эти люди вместе с Хиггинсом встали у руля проекта и позволили Bellingcat запуститься в качестве европейской НПО, претендовать на европейские гранты и заметно легализовать свою деятельность. Поэтому о них стоит рассказать подробнее.

Пол Раду: USAID, Сорос и Госдеп

Первый из членов наблюдательного совета, что упоминается в учредительном акте Bellingcat, это Пол Кристиан Раду, уроженец Румынии. Раду с начала 2000-х годов является функционером зарегистрированной в США организации Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Как отмечал ранее американский журналист-расследователь Робер Пэрри, OCCRP занимается расследованиями, которые «обычно имеют целью преследование правительств, впавших в немилость в США».

На официальном сайте OCCRP открыто указано, что организация финансируется Фондом «Открытое общество» (деятельность организации признана нежелательной на территории России) Джорджа Сороса, Агентством США по международному развитию (USAID) и непосредственно Госдепартаментом США, а Пол Раду — ее «генеральный директор».

На сайте Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) Пол Кристиан Раду назван исполнительным директором OCCRP. Также Раду — создатель RISE Project «платформы для журналистов-расследователей и хакеров» в Румынии, утверждает сайт ICIJ.

На сайте OCCRP правда, «хакеров» почему-то заменили на «журналистов-расследователей и специалистов по программированию и компьютерному поиску».

Финансируется RISE Project среди прочих структур фондом «Открытое общество» (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ), МИД Нидерландов, посольством США в Румынии и Google.

В конце 2020 года молдавский клон RISE Project — RISE Moldova — вместе с проектом «Досье» Михаила Ходорковского вмешался в избирательный процесс в Молдове. «Расследователи» накануне выборов в ноябре 2020-го якобы получили доступ к телефону тогдашнего президента Игоря Додона и выложили «компромат» о его «связях» с Кремлем.

Интересная деталь, в 2008 году Пол Раду получил американскую стипендию имени Найтов для журналистов-международников, вручаемую Международным центром поддержки журналистов (Knight International Journalism fellowship with the International Center for Journalists). В 2009-2010 годах, человек, который помог запустить организацию Bellingcat в ее нынешнем виде, вновь получил стипендию имени Найтов для прохождения курса обучения в Стэнфордском университете.

Американская экосистема

В том же самом университете и тоже по стипендии Найтов позже обучался Роман Баданин, создатель медиа «Проект», также работающего в интересах США. Ранее ФАН писал о том, как Баданин был завербован спецслужбами США во время обучения в Стэнфорде. Автору «Проекта» предоставили стипендию в размере 95 тысяч долларов и помогли открыть собственное издание. До того, как попасть в Стэнфорд, в начале своей карьеры Баданин сотрудничал с «Горбачев-Фондом». Интересно, что в Калифорнии, университет также действует Gorbachev Foundation, спонсирующий обучение «перспективных» российских граждан в университете Стэнфорда.

Как заявил ФАН один из знакомых главреда «Проекта», после возвращения из Стэнфорда Роман заявлял, «что еженедельно ходит в американское посольство и его там так ценят, что готовы деньги выдавать мешками».

Роман Баданин финансировал свой проект за счёт американского «Национального фонда в поддержку демократии» (NED) (организация признана нежелательной на территории РФ). Это фонд, созданный в США при Рональде Рейгане для выполнения задач, которыми ранее занималось Центральное разведывательное управление. Президент NED Карл Гершман ранее утверждал, что одной из причин создания фонда был «тот факт, что для демократических кругов по всему миру получение финансовых средств напрямую от ЦРУ нежелательно». «Проект» Баданина получил кураторов в лице трёх штатных сотрудников NED. Сотрудники NED, как выяснил ФАН, и определяли политику «Проекта».

Из NED же идет и часть финансирования OCCRP Пола Раду. Также и Раду и Баданин связаны с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) — ещё одной американской организацией. Это детище другой расследовательской структуры – «Центра за общественную порядочность» (CPI). Её финансируют Фонд Рокфеллера, Фонд Макартуров, Фонд Мотта и фонд «Открытое Общество» Джорджа Сороса.

И Пол Раду, и Роман Баданин обучались в США по одним и тем же программам и на деньги из одного и того же источника, в одном и том же месте (Стэнфорде), а потом начали работать на одном и том же направлении — инициируя «расследования» против геополитических противников США. Оба тесно связаны с одними и теми же структурами «расследовательской журналистики» и с одними и теми же американскими фондами.

Кстати, с этими же структурами связан и Bellingcat. Организация не скрывает, что получает финансирование от «Национального фонда в поддержку демократии».

Известно, что Bellingcat также использует гранты от фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса, хотя и стесняется этого. Информация об этих грантах есть только в годовых отчётах, но не на главной странице проекта.

Вряд ли это простое совпадение. Скорее — доказательство того, что мы имеем дело с элементами одной и той же американской сети. И Стэнфордский университет играет в ней ключевую роль. Если Баданин был скорее всего завербован американцами именно в Стэнфорде, то скорее всего и Пол Раду именно там получил предложение, от которого не смог отказаться.

Кейт Хиатт: «правозащита» для Госдепа и USAID

Ещё одна персона, которая значится в учредительных документах Bellingcat — Кейт Дэвид Хиатт. Это гражданин США, сотрудник всё того же Стэнфордского университета.

Ещё одна должность Хиатта — вице-президент Benetech, американской НКО, официальная задача которой — использовать компьютерные технологии для помощи незащищённым слоям населения, прежде всего инвалидам. Однако Хиатт занимался вовсе не инвалидами. На момент регистрации Bellingcat как нидерландского НКО в 2018 году, он возглавлял отдел, курировавший «права человека».

Как указано на сайте Benetech, отдел по «защите прав человека», занимается тем, что «развивает глобальное движение за права человека, обеспечивая и поддерживая эффективное, безопасное и открытое управление информацией, обучение и технологию сбора данных для правозащитников, полевых работников, исследователей и журналистов… Поддерживает, защищает и дополняет усилия правозащитников стратегическими технологическими изобретениями». То есть — обеспечивает «расследователей» типа Хиггинса необходимыми технологиями по выявлению «преступлений авторитарных режимов».

Согласно финансовому отчету Benetech, организация финансируется правительством США. При этом все программы по правам человека оплачиваются Госдепом и USAID.

Стэнфорд: старые связи с ЦРУ и АНБ

Показательно, что в нидерландское НПО Bellingcat было основано помимо Элиота Хиггинса двумя людьми, связанными со Стэнфордским университетом. И это не просто совпадение.

Связи формально частного Стэнфордского университета с ЦРУ и Пентагоном — ни для кого ни секрет. В годы Холодной войны университет был площадкой как минимум двух известных экспериментов над людьми: Стэнфордского тюремного (в интересах ВМС США) и црушного проекта MK-Ultra. Последний получил сомнительную славу из-за попыток американских силовиков и учёных подавлять сознание людей и управлять ими при помощи тяжёлых наркотиков, гипноза, психического и сексуального насилия.

Не менее известна история того, как ЦРУ и Пентагон помогли выпускнику Стэнфорда Сергею Брину создать Google. В Стэнфорде работают и часто выступают бывшие сотрудники Центрального разведывательного управления. Студентам рассказывают о «карьерных преимуществах» работы в ЦРУ, вербуя для работы в американской разведке.

Как признавал в 2018-м сайт факт-чекинга Snopes.com, которому доверяют Facebook и Google, Стэнфорд «содействует» стажировке, «которая осуществляется самим ЦРУ в Вашингтоне, округ Колумбия.

Позже информация о стажировках в спецслужбе исчезла с сайта университета. Адрес уже зачищенной страницы сохранился, но что любопытно, в кэше Google её нет. Удаление такой информации равнозначно признанию, что Стэнфорду есть что утаивать о своих нынешних связях с ЦРУ.

Активно сотрудничает Стэнфорд и с другой американской спецслужбой, ответственным за киберразведку Агентством национальной безопасности (АНБ). В начале 2000-х учёные Стэнфорда по заказу АНБ развивали проект CRISP (Consortium for Research on Information Security and Policy — Консорциум по исследованиям в области информационной безопасности и политики).

Университет посещают бывшие и действующие руководители ЦРУ и АНБ. Дошло до того, что некоторые преподаватели, обеспокоенные тотальной слежкой спецслужб и их интересом к своим ученикам, взывают к студентам Стэнфорда с призывом отказаться от сотрудничества с АНБ.

Ещё одна любопытная деталь — выпускником Стэнфорда является также Джон Авлон – главный редактор The Daily Beast. Он женат на правнучке 31-го президента США Герберта Гувера, что позволяет ему получать информацию под грифом «Top Secret».

The Daily Beast активно сотрудничает с уже упоминавшимся Романом Баданиным, а также Bellingcat. Ещё один редактор The Daily Beast — Майкл Уайс, вместе с эмигрантом из Украины Антоном Шеховцовым курирует Lubyanka Files — проект, публикующий секретные документы КГБ. Оба входят в состав руководства американского фонда «Свободная Россия» (деятельность организации признана нежелательной на территории России) Натальи Арно и Владимира Кара-Мурзы. Последний также является функционером признанной нежелательной в РФ организации «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. В феврале Кара-Мурза бездоказательно обвинил российские спецслужбы в своём отравлении на основании «расследования» Bellingcat.

А ещё в «Свободной России» работает бывший куратор Романа Баданина из NED — Дилан Майлс-Примаков. Стоит лишь потянуть за ниточку связей одного из приближённых к американским спецслужбам выпускников Стэнфорда, как снова мы выходим на фамилии Романа Баданина, Михаила Ходорковского и организацию Bellingcat.

Новые лица — старые связи

Согласно документам Bellingcat, «наблюдательный совет является высшим органом, ответственным за утверждение политики и стратегии организации».

Таким образом в 2018-м году, когда Bellingcat получала официальное оформление, её политику официально определяли американец из связанного с ЦРУ и АНБ Стэнфордского университета, работающий по программам «прав человека» на деньги Госдепа и румын из организации, которая финансируется Госдепом США, а также фондом Сороса. Он также оказался тесно связан со Стэнфордом. И хотя сейчас Пол Раду и Дэвид Хиатт уже не значатся в официальных документах Bellingcat, в наблюдательном совете их сменили люди, не менее интересные.

Один из них — голландец Йоери Альбрехт, входящий в руководство OSIFE, фонда «Open Society Foundation Initiative for Europe» уже упоминавшегося Джорджа Сороса. По каким-то причинам, без людей, связанных со структурами Сороса, как Пол Раду или теперь Йоери Альбрехт, Bellingcat обойтись не может.

Второй — Джозеф Пеерайер, нидерландский инвестор, основатель компании Nuts Groep, которая занимается «зелёной» энергетикой и телекоммуникациями в Нидерландах и Бельгии. Nuts Groep — естественный конкурент Газпрома на энергетическом рынке Европы.

С октября 2019 года место Кейта Хиатта заняла Мариетье Шааке, бывший член Европейского парламента. Её имя легко найти в так называемом «списке Сороса». Это документ, подготовленный по заказу фонда «Открытое общество», попавший в Сеть в 2017-м году. В нём были перечислены фамилии 226 европарламентариев, обозначенных как «надёжные союзники» одиозного американского олигарха.

Шааке называли восходящей звездой голландской политики. Однако после того, как компрометирующие связи с Соросом стали достоянием общественности, она вынуждена была отказаться от переизбрания в Европарламент. «Звезда» нашла пристанище в наблюдательном совете Bellingcat и в … Стэнфордском университете.

Там Шааке возглавила международное направление Центра киберполитики в Институте международных исследований имени Фримана Спогли под руководством небезызвестного в нашей стране Майкла Макфола.

Американское управление

Как уже было отмечено выше, в сфере кибербезопансости Стэнфорд активно работает по направлениям, интересующим АНБ. Например в 2016-м году, сотрудники университета активно исследовали возможность получения максимально подробной информации из анализа метаданных телефонов. Дело в том, что АНБ США может получать их без разрешения суда. Позже изучение этих «метаданных» стало излюбленным инструментом в руках Bellingcat.

В 2017 году Майкл Макфол в Стэнфорде принимал высокопоставленных офицеров Минобороны США, Агентства национальной безопасности, Киберкомандования США, Объединенного комитета начальников штабов и офицеров стран, разведывательной коалиции «Пять глаз» (Великобритания, США, Канада, Новая Зеландия, Австралия), для участия в дискуссиях по кибербезопасности.

Интересно, что Bellingcat при полной смене состава своего наблюдательного совета, сохранил связь со Стэнфордом и теми, кто имеет в нём выход на проекты в области компьютерных технологий и спецслужбы США. В США уже не скрывают, что сотрудников Bellingcat нельзя считать просто журналистами.

«Некоторые организации, такие как Bellingcat, стерли грань между журналистикой и разведкой», - утверждает глобалистское издание Foreign Affairs.

Если принять во внимание, кто и почему даже формально управляет Bellingcat, становится понятно, почему эта организация сделала Россию главной мишенью своих «расследований». Де-факто, это инструмент информационной войны против России под видом «расследовательской журналистики». За масками «журналистов» скрываются интересы спецслужб и глобалистских фондов.

Каковы же неформальные кураторы Bellingcat, если даже формальные поголовно связаны либо с американскими властями, либо с господином Соросом? Ранее достоянием общественности стало участие детища Элиота Хиггинса в инициативах по борьбе с «российским влиянием», спонсируемых МИД Великобритании.

Обращение к сведениям об учредителях Bellingcat позволило вскрыть не просто финансовые, но институциональные связи как минимум с Госдепом США (через друга «хакеров» Пола Раду и Кейта Хиатта). Весьма вероятны и контакты с американским разведсообществом через канал в Стэнфорде. Информация, полученная и проанализированная ФАН, демонстрирует, что Bellingcat не может считаться независимой и неангажированной организацией, её вели и ведут не только британские (что было известно и ранее), но и американские спецслужбы.