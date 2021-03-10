Джо Байден не будет выплачивать денежную компенсацию пострадавшим от COVID-19

Вашингтон, 10 марта. Конгресс США вот-вот примет «исторический» законопроект о помощи пострадавшим от коронавируса американцам, однако подписи Джо Байдена на чеках с денежной компенсацией не будет.

С начала пандемии коронавирусной инфекции власти США поддерживали народ «стимулирующими чеками», подписанными лично президентом страны. Так было во времена президентства Дональда Трампа — каждый американец получал компенсацию лично из рук президента. Однако Джо Байден своей подписью стимулирующие чеки на $1400 не украсит.

О решении сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Псаки заявила, что решение на ставить имя и подпись Джо Байдена на чеке с финансовой поддержкой носит политический характер: таким образом администрация нового президента разрывает связи со своими предшественниками, которые ставил имя и подпись Трампа на каждом из миллионов чеков.

«Мы прилагаем все усилия к тому, чтобы платежи дошли до всех без задержек, именно поэтому имя президента на чеках не появится. Это не личное дело Байдена, это забота каждого из нас о том, чтобы нация как можно быстрее восстановилась», — подчеркнула Псаки.

Байден не считает необходимым ставить свое имя в этих платежах, добавила пресс-секретарь. Для него важнее, что деньги дойдут до американцев как можно скорее.

Бюджет на восстановление национальной экономики, сформированный правительством Байдена и одобренный конгрессом, составляет 1,9 трлн долларов. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что председатель Конгресса США Нэнси Пелоси попыталась включить в этот бюджет не целевые 140 млн долларов на постройку железной дороги в своем родном округе.